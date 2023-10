Skrivnostna temna snov lahko vpliva na normalno snov prek temnih fotonov, kaže nova analiza

Nedavna analiza, ki jo je izvedla mednarodna skupina fizikov, ponuja potencialno razlago za nekatere podatke iz eksperimentov visokoenergetskega sipanja. Raziskovalci predlagajo, da bi lahko bili za ta opažanja odgovorni temni fotoni, hipotetični delci, povezani s temno snovjo. Temna snov, ki predstavlja približno 85 % mase vesolja, je dobila to ime, ker ne deluje z elektromagnetnim sevanjem.

Temni fotoni so del temnega sektorja, hipotetičnega dela vesolja, kjer se nahaja temna snov. Ti delci se potencialno šibko spajajo z običajno snovjo z mešanjem merilnega bozona, znanega kot temni foton. Ta povezava bi lahko zagotovila vpogled v naravo temne snovi in ​​njene interakcije s preostalim vesoljem.

Analizo so vodili Nicholas Hunt-Smith in njegovi sodelavci na Univerzi v Adelaidi v Avstraliji in objavili v Journal of High Energy Physics. V svoji študiji so raziskovalci izvedli globalno kvantno kromodinamično analizo podatkov o visokoenergijskem sipanju v okviru Jefferson Lab Angular Momentum.

Rezultati kažejo, da ima model, ki vključuje temni foton, prednost pred konkurenčno hipotezo standardnega modela. Pomen te preference je izmerjen pri 6.5 standardnih odklonov. Analiza se je osredotočila na poskuse globokega neelastičnega sipanja, ki vključujejo visokoenergijsko sondo v interakciji s protonom, kar ima za posledico določitev porazdelitve zagona kvarkov znotraj protona.

Medtem ko je teoretični fizik Tim Hobbs iz nacionalnega laboratorija Argonne študijo označil za "provokativno", poudarja potrebo po nadaljnjih raziskavah in boljši kvantifikaciji negotovosti. Drugi poskusi, kot so eksperimenti z elektroni in pozitroni, bi prav tako lahko zagotovili dragocen vpogled v obstoj temnih fotonov.

Ta analiza odpira nove priložnosti za preučevanje temne snovi in ​​osvetlitev njene skrivnostne narave. Z nadaljnjim raziskovanjem lastnosti in interakcij temnih fotonov znanstveniki upajo, da bodo bolje razumeli vlogo temne snovi v vesolju.

