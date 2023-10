Nova odkritja v raziskavah temne snovi: Prenosi iz globokega podzemlja

By

Znanstveniki iz Centra odličnosti ARC za fiziko delcev temne snovi (CDM) so v svojem prizadevanju za razkritje skrivnosti temne snovi prišli do prelomnega odkritja. Kot pomemben mejnik za projekt so prejeli prve prenose iz mionskega detektorja, postavljenega 1 km pod zemljo v Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL).

Mionski detektor igra ključno vlogo pri beleženju količine kozmičnega sevanja, ki doseže laboratorij v rudnikih zlata Stawell. Ti mioni so težje različice elektronov in nastanejo, ko kozmični žarki trčijo z atomi v Zemljini atmosferi. S spremljanjem teh trkov mionski detektor zagotavlja dragocene podatke o stopnjah kozmičnega sevanja.

V prvih dneh delovanja je mionski detektor zabeležil presenetljivo nizko število detekcij, v povprečju okoli pet na dan. To je v popolnem nasprotju s pričakovanimi 1.8 milijona interakcij, ki bi se zgodile nad zemljo. Znatno zmanjšanje kozmičnega sevanja dokazuje učinkovitost gradnje laboratorija globoko pod zemljo, kar zagotavlja neokrnjeno okolje za odkrivanje delcev temne snovi.

Podatke, zbrane iz mionskega detektorja, bodo še naprej spremljali raziskovalci CDM, da bi zagotovili nizko raven kozmičnega sevanja. To bo končno tlakovalo pot uspešnemu prevozu eksperimentalne ladje SABER South v SUPL leta 2024. Eksperiment SABER South, ki zrcali podoben eksperiment na severni polobli, želi raziskati, ali so odčitki, ki so jih opravili italijanski raziskovalci, posledica sezonska nihanja ali dokaz temne snovi.

Ta vznemirljivi mejnik pomeni pomemben korak naprej v raziskavah temne snovi. Mednarodna znanstvena skupnost pozorno spremlja napredek projekta, saj lahko odkritja v SUPL preoblikujejo naše razumevanje vesolja. Vzpostavitev SUPL kot edinstvenega objekta, ki združuje interese skupnosti in raziskovalne cilje, postavlja temelje za prelomne znanstvene inovacije v prihodnosti.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je mionski detektor?

O: Detektor mionov je naprava, ki se uporablja za merjenje količine kozmičnega sevanja z zaznavanjem mionov, ki so težje različice elektronov, ki nastanejo pri trku kozmičnih žarkov z atomi v Zemljini atmosferi.

V: Kaj je temna snov?

O: Temna snov je skrivnostna snov, za katero se verjame, da predstavlja pomemben del mase vesolja. Ne deluje s svetlobo ali drugimi oblikami elektromagnetnega sevanja, zato ga je težko neposredno zaznati.

V: Zakaj je pomembno zmanjšati kozmično sevanje v laboratoriju?

O: Zmanjšanje kozmičnega sevanja je ključnega pomena za raziskave temne snovi, ker pomaga ustvariti neokrnjeno okolje za odkrivanje delcev temne snovi. Visoke ravni kozmičnega sevanja lahko motijo ​​natančne meritve in zakrijejo signale interakcij temne snovi.