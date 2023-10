Binarne črne luknje so morda bolj stabilne, kot se je verjelo prej

Znanstveniki so odkrili, da so binarne črne luknje morda bolj stabilne, kot se je sprva mislilo. Te črne luknje nastanejo, ko se ogromne zvezde sesedejo v neskončno gosto »singularnost«. Z maso, veliko večjo od sonca, imajo močno gravitacijsko privlačnost, ki ji ne more uiti niti svetloba. Pogosto binarne črne luknje nastanejo, ko dve masivni zvezdi krožita druga okoli druge.

Ko se te črne luknje premikajo, ustvarjajo gravitacijske valove, ki odnašajo kotno količino stran od sistema. To povzroči, da se črne luknje spiralno združijo, na koncu trčijo in tvorijo eno samo masivnejšo črno luknjo. Prej je veljalo, da je ta proces neizogiben in da bodo binarne črne luknje vedno postale osamljeni objekti.

Vendar znanstveniki zdaj razumejo, da se vesolje širi in to širjenje se pospešuje zaradi tako imenovane temne energije. Zaradi te temne energije črne luknje sedijo v vedno večji tkanini prostora-časa, kar povečuje možnost, da bi lahko pomagala ohranjati ločenost binarnih črnih lukenj.

Raziskovalci z Univerze v Southamptonu in Univerze v Cambridgeu so raziskali to idejo s pomočjo kompleksnih matematičnih modelov. Ugotovili so, da lahko dve nerotacijski črni luknji obstajata v ravnotežju, pri čemer širjenje vesolja nasprotuje njuni gravitacijski privlačnosti. To pomeni, da bi od daleč par črnih lukenj v ravnovesju izgledal kot ena sama črna luknja, zaradi česar je težko zaznati, ali gre za en sam predmet ali za binarni sistem.

Poleg tega bi gravitacijska privlačnost med binarnimi črnimi luknjami preprečila, da bi jih širjenje vesolja potisnilo preveč narazen. Raziskovalci verjamejo, da bi lahko njihove ugotovitve veljale za vrteče se črne luknje in še bolj zapletene sisteme črnih lukenj z več predmeti.

Študija je bila objavljena v reviji Physical Review Letters.

