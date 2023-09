NASA opozarja, da bi asteroid Bennu lahko zadel Zemljo

NASA je pred kratkim izjavila, da obstaja možnost, da bo asteroid Bennu, ki so ga opazovali zadnjih 25 let, v prihodnosti trčil v Zemljo. Bennu, znani nevarni asteroid, je bil prvič odkrit leta 1999 in znanstveniki predvidevajo, da bi lahko potencialno trčil v naš planet do septembra 2182, glede na znanstveno skupino OSIRIS-REx.

Glede na študijo, objavljeno v ScienceDirect, ima Bennu šestletno orbito okoli Zemlje in je že imel tri bližnja srečanja z našim planetom v letih 1999, 2005 in 2011. Znanstveniki ocenjujejo, da je možnost trka 1 proti 2,700, kar je enako verjetnost približno 0.037 %.

Namen misije OSIRIS-REx, ki jo je NASA začela 8. septembra 2016, je poglobljeno preučiti Bennu. Oktobra 2020 se je misija uspešno dotaknila površine asteroida, zbrala vzorec in odšla z njegove površine. Pričakuje se, da bo ta vzorec zagotovil ključen vpogled v sončni sistem in preoblikoval naše razumevanje njegovega izvora.

Astrofizik Hakeem Oluyesi je v pogovoru za ABC News poudaril pomen misije OSIRIS-REx in izjavil, da bo razkrila pomembne informacije o zgodnjem sončnem sistemu. Omenil je tudi možnost, da bi znotraj zbranih vzorcev našli biološke ali prekurzorske molekule za življenje.

Če bi asteroid Bennu trčil v Zemljo, bi trk sprostil približno 1,200 megatonov energije, kar je enako 24-kratni moči najmočnejšega jedrskega orožja, ki ga je izdelal človek, poroča ABC News.

Skratka, NASA-ina opozorila o morebitnem trčenju asteroida Bennu z Zemljo opozarjajo na pomen tekočih znanstvenih misij, kot je OSIRIS-REx, katerih cilj je poglobiti naše razumevanje teh nebesnih teles in oceniti možna tveganja, ki jih lahko predstavljajo za naš planet.

Viri:

– študija ScienceDirect

– ABC News