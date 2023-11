Osupljivo odkritje binarnega asteroida

By

Dobrodošli v Daily Telescope, kjer odkrivamo resnice našega vesolja sredi morja napačnih informacij. Danes vam predstavljamo izjemno razkritje, ki je znanstvenike navdušilo in željno še več.

V nedavni posodobitvi misije je NASA delila vznemirljive nove informacije o preletu vesoljskega plovila Lucy mimo majhnega asteroida glavnega pasu Dinkinesh. Lucy je sprva verjela, da je odkrila le en asteroid, vendar je razkrila nepričakovano presenečenje – binarni asteroid, sestavljen iz dveh manjših asteroidov v stiku.

Znanstvena skupnost je navdušena nad to redko najdbo. Čeprav kontaktne dvojne datoteke v našem sončnem sistemu niso neobičajne, je bilo njihovo preučevanje od blizu redkost. Poleg tega je to odkritje prvič, da so opazili binarni asteroid v orbiti drugega asteroida.

John Spencer, namestnik projektnega znanstvenika Lucy, je izrazil svoje začudenje in izjavil: »Nismo pričakovali česa tako bizarnega! Ko smo se približevali, smo opazili nenavadne razlike v Dinkineshevem sijaju, kar namiguje na možnost lune. Toda najti ta binarni asteroid je res osupljivo.«

Lahko rečemo, da je to prelomno odkritje pustilo raziskovalce zunaj Lune, figurativno rečeno. Vendar Lucyjino potovanje sega daleč onkraj Lune. Medtem ko je trenutno na poti nazaj na Zemljo za gravitacijsko pomoč naslednje leto, se bo vesoljsko plovilo podalo skozi osrčje glavnega asteroidnega pasu, leta 2025 opazovalo asteroid Donaldjohanson in se kasneje podalo na misijo raziskovanja trojanskih asteroidov v Jupitrovi orbiti leta 2027. XNUMX.

Ta izjemna najdba prikazuje čudeže našega osončja in pritegne domišljijo tako znanstvenikov kot vesoljskih navdušencev. Ko se poglabljamo v skrivnosti vesolja, nam vesoljsko plovilo Lucy še naprej zagotavlja neprecenljive vpoglede v naše nebesne sosede.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kaj je binarni asteroid?

O: Binarni asteroid je par manjših asteroidov, ki sta v stiku drug z drugim in tvorita en sam objekt.

V: Kako pogosti so kontaktni binarni sistemi v sončnem sistemu?

O: Kontaktni dvojniki so razmeroma pogosti v našem sončnem sistemu, vendar je njihovo preučevanje od blizu še vedno redek pojav.

V: Kateri je naslednji cilj vesoljskega plovila Lucy?

O: Po preletu asteroida Dinkinesh se bo Lucy vrnila na Zemljo za gravitacijsko pomoč, preden bo leta 2025 nadaljevala z opazovanjem asteroida Donaldjohanson in nato leta 2027 raziskovala trojanske asteroide v Jupitrovi orbiti.

V: Kdo je vključen v misijo Lucy?

O: Misija Lucy je skupna naloga, ki vključuje NASA in različne raziskovalne ustanove, vključno z Southwest Research Institute s sedežem v San Antoniu v Teksasu.

