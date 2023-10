Nova študija kaže, da so bile na Marsu nekoč naseljive reke

Raziskovalci z Univerze Penn State so izvedli novo analizo podatkov Nasinega roverja Curiosity in razkrili, da bi lahko bili številni kraterji na Marsu nekoč bivalne reke. Študija, ki jo je vodil Benjamin Cardenas, docent za geoznanosti na Penn State, je uporabila numerične modele za simulacijo erozije na Marsu v daljšem časovnem obdobju. Ugotovili so, da so običajne kraterske formacije, znane kot reliefne oblike klopi in nosu, verjetno ostanki starodavnih rečnih strug.

Ta ugotovitev izpodbija prejšnje študije, ki so identificirale rečne grebene kot možne indikatorje starodavnih rečnih usedlin na Marsu. Analiza ekipe kaže, da bi lahko obstajala neodkrita rečna nahajališča na drugih območjih planeta. Cardenas in njegova ekipa verjamejo, da bi lahko večji del Marsovih sedimentnih zapisov zgradile reke v obdobju bivanja v zgodovini Marsa.

Za izdelavo svojega računalniškega modela so raziskovalci uporabili 25 let stare posnetke stratigrafije Zemlje, ki so jih zbrale naftne družbe izpod morskega dna Mehiškega zaliva. Ta skeniranja so zagotovila idealno primerjavo z geološkimi značilnostmi Marsa. Ko je ekipa izvedla simulacijo, je opazovala erozijsko marsovsko pokrajino, ki je oblikovala topografske klopi in nosove, podobne oblikam zemlje, ki jih je opazil rover Curiosity v kraterju Gale.

Posledice te študije so pomembne, saj nakazuje, da je Mars morda imel veliko več rek, kot so verjeli prej. To slika bolj optimističen pogled na starodavno življenje na Marsu, kar kaže, da bi lahko planet nekoč imel prave pogoje za obstoj življenja.

Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi raziskali obseg morebitnih rečnih usedlin na Marsu in pridobili globlje razumevanje geološke zgodovine planeta. Ugotovitve te študije odpirajo nove možnosti za prihodnje misije in preiskave, da bi odkrili dokaze o preteklem življenju na Rdečem planetu.

