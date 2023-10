Koraki k samozadostnim vesoljskim misijam: Gojenje hrane v vesolju

NASA nenehno razvija misije na Luno in Mars, vendar je eden od izzivov, s katerimi se soočajo, kako preskrbeti člane posadke s hrano med njihovim dolgim ​​bivanjem v vesolju. Trenutno se astronavti na Mednarodni vesoljski postaji zanašajo na predpakirano hrano, ki potrebuje redno oskrbo in morda ne zagotavlja optimalne prehrane. Da bi rešili to težavo, raziskovalci preiskujejo možnost gojenja hrane med misijami.

Prvi korak v tej raziskavi je identificirati prave rastline za testiranje. Leta 2015 je NASA v sodelovanju z botaničnim vrtom Fairchild v Miamiju začela projekt z naslovom »Growing Beyond Earth«. Ta program vključuje stotine srednjih in srednjih šolskih razredov naravoslovja po Združenih državah, ki gojijo različna semena v habitatu, ki spominja na razmere na vesoljski postaji. Semena, ki uspevajo v teh učilnicah, se nato prenesejo v komoro v Nasinem vesoljskem centru Kennedy za nadaljnje testiranje. Če še naprej dobro rastejo v tem mikrogravitacijskem okolju, jih pošljejo na vesoljsko postajo v nadaljnjo oceno.

Poleg izbire rastlin NASA preizkuša objekte, ki bi lahko gostili mikrogravitacijske vrtove. Eden takih objektov je Vegetable Production System, znan tudi kot Veggie. Je preprosta komora z majhno močjo, ki lahko sprejme do šest rastlin. Semena se gojijo v majhnih "blazinah" iz blaga, ki jih člani posadke negujejo in zalivajo ročno, podobno kot bi skrbeli za vrt na Zemlji. Ti vrtovi v vesolju pomagajo raziskovalcem razumeti, kako rastline rastejo in se prilagajajo v pogojih mikrogravitacije ter katere ukrepe je treba sprejeti za zagotovitev njihovega zdravja in produktivnosti.

Z razvojem tehnologije in tehnik za pridelavo hrane v vesolju želi NASA zmanjšati odvisnost od rednih oskrbovalnih misij in astronavtom zagotoviti svežo, hranljivo hrano za daljša časovna obdobja. Ta raziskava ne koristi le prihodnjim misijam na Luno in Mars, ampak ima tudi posledice za trajnostno kmetijstvo tukaj na Zemlji.

