Nove raziskave osvetljujejo beljakovine imunskega sistema

Nedavna študija, ki jo je izvedel Bridge Institute pri USC Michelson Center for Convergent Bioscience, v sodelovanju z mednarodnimi ekipami iz Indije, Avstralije in Švice, je zagotovila vpogled v zapleten ples obrambe našega telesa pred škodljivimi vsiljivci. Raziskava se je osredotočila na nekatere beljakovine imunskega sistema, ki igrajo ključno vlogo pri našem imunskem odzivu, zlasti pri boleznih, kot so COVID-19, revmatoidni artritis, nevrodegenerativne bolezni in rak.

V središču našega imunskega odziva je kaskada komplementa, niz dogodkov, ki se sprožijo, ko so zaznane potencialne grožnje. Ta proces ustvarja proteinske prenašalce, znane kot C3a in C5a, ki aktivirajo specifične receptorje na celicah in sprožijo kaskado notranjih signalov. Vendar pa so natančni mehanizmi teh receptorjev, zlasti C5aR1, dolgo ostali skrivnost.

Z uporabo napredne tehnike krio-elektronske mikroskopije (cryo-EM) so raziskovalci lahko zajeli podrobne slike teh receptorjev v akciji. Te slike so razkrile interakcije med receptorji in molekulami ter spremembe oblike in prenos signalov znotraj celice ob aktivaciji.

Po mnenju Corneliusa Gatija, glavnega avtorja študije in docenta na USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, ugotovitve te študije zagotavljajo pomemben in celovit vpogled v ključno družino receptorjev v imunskem sistemu. Raziskava odpira potencialne poti za razvoj zdravil, ki ciljajo na te receptorje pri zdravljenju različnih bolezni.

Ta raziskava, objavljena v reviji Cell, prispeva k našemu razumevanju zapletenosti našega imunskega sistema in postavlja temelje za prihodnje študije, katerih cilj je izkoristiti moč naravne obrambe našega telesa.

