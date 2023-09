Predniki krokodilov so se počasi starali

Nova študija, objavljena v Current Biology, razkriva, da so starodavni predniki krokodilov, znani kot krokodilomorfi, rasli počasneje v primerjavi z drugimi velikimi plazilci, kot so dinozavri. Raziskovalci so pregledali notranjo strukturo fosilnih kosti 200 milijonov let starih krokodilomorfov, najdenih v Južni Afriki, in odkrili, da je bila njihova stopnja rasti podobna stopnji rasti njihovih sodobnih potomcev. To izpodbija obstoječe prepričanje, da je počasna rast živih krokodilov posledica njihovega sedečega, polvodnega načina življenja.

Študija je preučila tudi fosile na novo odkritega ogromnega krokodilskega prednika, ki je živel pred 210 milijoni let. Te fosile so našli v vasi Qhemegha v Južni Afriki. S proučevanjem značilnosti teh starodavnih kosti, kot sta letna rast in kostno tkivo, so raziskovalci ugotovili, da je nova vrsta rasla počasneje kot drugi veliki plazilci svojega časa. Ugotovili so tudi, da je ta strategija počasne rasti vztrajala skozi celotno evolucijo krokodilomorfov, pri čemer so novejše vrste še bolj upočasnile rast.

Zanimivo je, da raziskovalci kažejo, da je strategija počasne rasti igrala pomembno vlogo pri preživetju krokodilomorfov med množičnim izumrtjem ob koncu triasnega obdobja. Medtem ko se domneva, da so dinozavri preživeli izumrtje s hitro rastjo, je počasneje rastočim krokodilomorfom po dogodku uspelo preživeti in uspevati. Ta močna razlika v strategijah rasti je sčasoma privedla do razhajanja med krokodili in pticami, njihovimi najbližjimi živečimi sorodniki.

Te ugotovitve nudijo vpogled v evolucijsko zgodovino krokodilov in osvetljujejo dejavnike, ki so oblikovali njihovo stopnjo rasti. Nadaljnje raziskave na tem področju bodo prispevale k našemu razumevanju, kako se različne vrste prilagajajo in razvijajo skozi čas.

