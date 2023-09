Nove vrste superprevodnikov so ustvarile en atom naenkrat

By

Raziskovalci z Univerze v Zürichu so naredili pomemben preboj na področju superprevodnosti z razporejanjem atomov enega po enega. Ta preboj ima potencial za revolucijo v razvoju materialov in napredek kvantnih računalniških tehnologij.

Tradicionalno je zaradi naravne topologije atomov ustvarjanje novih fizičnih učinkov težko. Vendar pa so znanstveniki z Univerze v Zürichu uspešno oblikovali superprevodnike tako, da so atome razporedili posamično, kar je povzročilo ustvarjanje novih stanj snovi.

Prihodnost elektronike je odvisna od odkritja edinstvenih materialov in ta preboj ponuja obetaven potencial za inovacije. S premagovanjem omejitev naravno prisotnih materialov so raziskovalci utrli pot novim stanjem snovi v prihodnji elektroniki in računalniških tehnologijah.

Odkritje novih materialov je ključnega pomena za razvoj prihodnjih računalnikov. Ta preboj bi lahko imel pomembne posledice za zasnovo in funkcionalnost računalnikov. Od klasične elektronike do nevromorfnega računalništva in kvantnih računalnikov je iskanje novih fizičnih učinkov gonilna sila tega napredka.

V svoji študiji, objavljeni v Nature Physics, so raziskovalci z Univerze v Zürichu v sodelovanju s fiziki z Inštituta za mikrostrukturno fiziko Maxa Plancka v Nemčiji predstavili nov pristop k superprevodnosti. Ustvarjali so potrebne materiale atom za atomom.

Superprevodniki so še posebej zanimivi zaradi ničelnega električnega upora pri nizkih temperaturah. Uporabljajo se v številnih kvantnih računalnikih zaradi izjemnih interakcij z magnetnimi polji. Vendar je bilo v materialih dokončno dokazanih le majhno število superprevodnih stanj. S tem prebojem je raziskovalcem uspelo ustvariti dve novi vrsti superprevodnosti.

Ta preboj ne le potrjuje teoretične napovedi fizikov, ampak tudi odpira možnosti za raziskovanje novih stanj snovi in ​​njihove uporabe v prihodnjih kvantnih računalnikih.

Sklic: »Dvodimenzionalne mreže Shiba kot možna platforma za kristalno topološko superprevodnost« Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi in Titus Neupert , Fizika narave, 10. julij 2023.

Viri:

– Nature Physics: Strokovno recenzirana znanstvena revija o fiziki, ki jo izdaja Nature Research. Vključuje članke, pisma, ocene, poudarke raziskav, novice in poglede, komentarje, ocene knjig in korespondenco.