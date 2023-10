Nasina misija Dawn odkrije zapletene organske snovi na Ceresu

Nasina misija Dawn je prišla do vznemirljivega odkritja Cerere, največjega predmeta v asteroidnem pasu. Na tem pritlikavem planetu so našli zapletene organske molekule, ki postavljajo vprašanja o njihovem izvoru in o tem, kaj to pomeni za potencialno bivalno sposobnost Cerere.

Izvor teh zapletenih organskih snovi je še vedno predmet razprave. Nekateri menijo, da jih je na Ceres morda prinesel komet ali drug udarni element, bogat z organskimi snovmi, medtem ko drugi domnevajo, da so morda nastali na samem pritlikavem planetu v prisotnosti slane vode. Ne glede na njihov izvor so na te molekule vplivali številni udarci, ki so zabrazgotinili Ceresino površino.

Nova raziskava, predstavljena na srečanju GSA Connects 2023 Geološkega društva Amerike, je osvetlila, kako so ti vplivi vplivali na Ceresino organsko snov in kaj to pomeni za določanje njihovega izvora in oceno bivalne sposobnosti pritlikavega planeta.

Raziskava, ki jo vodi planetarni znanstvenik Terik Daly iz Laboratorija za uporabno fiziko Johns Hopkins, kaže, da so organske snovi bolj razširjene, kot se je prej mislilo, in se zdi, da so odporne na vplive s pogoji, podobnimi Ceresu. To nakazuje, da je prisotnost organskih snovi na Ceresu lahko pogostejša in da je preživela burno zgodovino pritlikavega planeta.

Da bi bolje razumeli učinke vplivov na Ceresino organsko snov, je raziskovalna skupina izvedla vrsto poskusov na NASA Ames Vertical Gun Range. Ti poskusi so ponovili pogoje udarca, značilne za Ceres, kar je omogočilo neposredne primerjave s podatki, ki jih je zbralo vesoljsko plovilo Dawn.

Poleg tega je ekipa uporabila novo tehniko analize podatkov, ki združuje podatke iz kamere Dawn in slikovnega spektrometra. To jim je omogočilo natančnejše preučevanje organskih snovi in ​​pridobitev vpogleda v njihov izvor.

Na splošno ta raziskava prispeva k našemu razumevanju prisotnosti kompleksnih organskih snovi na Ceresu in njihove odpornosti na udarce. Nadaljnje raziskovanje tega pritlikavega planeta je načrtovano za prihodnost, z upanjem, da bomo odkrili več namigov o njegovi bivalnosti in potencialu za življenje zunaj Zemlje.

