Študija identificira potencialno molekularno povezavo med COVID-19 in kognitivnimi simptomi

Študija, objavljena v PNAS Nexus, je razkrila potencialno molekularno povezavo med COVID-19 in kognitivnimi simptomi, kot je »možganska megla«, ki jo doživljajo okuženi posamezniki.

Ugotovljeno je bilo, da lahko okužba s COVID-19 poslabša Alzheimerjevo bolezen pri bolnikih, ki to bolezen že imajo. Poleg tega imajo lahko posamezniki, ki so preboleli COVID-19, povečano tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni v primerjavi s tistimi, ki niso bili okuženi.

Pod vodstvom Cristine Di Primio in njenih sodelavcev so raziskovalci raziskovali vpliv okužbe s SARS-CoV-2 na razvoj biokemičnih sprememb, povezanih z Alzheimerjevo boleznijo. Izvedli so poskuse z uporabo celičnih kultur človeškega nevroblastoma in miši.

Ugotovitve študije so pokazale, da ko virus SARS-CoV-2 okuži nevronske celice ali možgane miši, pride v interakcijo z beljakovino, povezano z mikrotubulami, imenovano Tau. Pri posameznikih z Alzheimerjevo boleznijo je znano, da se Tau zaplete in zlepi v nevrone. Virus povzroči hiperfosforilacijo Tau na specifičnih vezavnih mestih, podobno kot se protein obnaša pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo.

Hiperfosforilacija Tau poveča verjetnost nastanka agregatov. Poleg tega so raziskovalci opazili znatno povečanje netopnega Tau v okuženih celicah, kar kaže na patološke spremembe beljakovin.

Še vedno ni jasno, ali so te spremembe neposredna posledica virusa ali del celičnega obrambnega odziva za preprečevanje razmnoževanja virusa. Za popolno razumevanje posledic teh ugotovitev so potrebne nadaljnje raziskave.

Odkritje te potencialne molekularne povezave med COVID-19 in kognitivnimi simptomi poudarja zapleten odnos med virusom in nevrološkim zdravjem. Odpira poti za prihodnje raziskave za raziskovanje strategij za preprečevanje ali zdravljenje kognitivnih motenj pri bolnikih s COVID-19.

Viri:

Cristina Di Primio et al, Okužba s koronavirusom 2 hudega akutnega respiratornega sindroma vodi do patološkega podpisa Tau v nevronih, PNAS Nexus (2023).