Vzpon »najmonavtov«: arabski raziskovalci, ki puščajo pečat v vesolju

Arabski svet postaja vse bolj prepoznaven v svetovni vesoljski tekmi, z astronavti, kot sta Sultan Al Neyadi iz ZAE in Rayyanah Barnawi iz Savdske Arabije, pišeta zgodovino. Po navdihu ruskih kozmonavtov in kitajskih tajkonavtov je vedno več zagona za identifikacijo teh arabskih vesoljskih raziskovalcev kot »najmonavtov«.

Izraz »najmonavt« sta skovala vesoljska strokovnjakinja Lisa La Bonte in emiratski znanstvenik dr. Mejd Alsari. Združuje arabsko besedo »najm«, ki pomeni zvezda, in grško besedo »naut«, ki pomeni mornar. Leta 2020 sta La Bonte in Alsari zagnala spletno mesto, namenjeno promociji arabskih vesoljskih misij in zagotavljanju posebne identitete raziskovalcem vesolja iz regije.

Čeprav izraza "najmonavt" uradno ni sprejela nobena vesoljska organizacija, se v medijih vse bolj uveljavlja. The Guardian, časopis iz Združenega kraljestva, je izraz uporabil v intervjuju z dr. Al Neyadijem, kar kaže na njegovo vse večjo prepoznavnost.

Astronavti se običajno imenujejo tisti, ki letijo v vesolje. Izraz "astro" pomeni zvezda in domneva se, da ga je navdihnil izraz "aeronaut", ki so ga uporabljali za balonarje v 18. stoletju. Emiratske in Savdske vesoljske raziskovalce njihove vesoljske agencije imenujejo astronavti. Podobno tudi ZDA, Kanada, Evropa in Japonska uporabljajo izraz »astronavt« za svoje vesoljske popotnike.

Rusija svoje astronavte imenuje kozmonavti, Kitajska pa taikonavte. Predpona "taikong" v kitajščini pomeni prostor. Indija prav tako postaja močan akter pri raziskovanju vesolja, saj namerava v prihodnjih letih poslati svoje prve astronavte, morda znane kot vyomanavte.

Dosežki arabskih raziskovalcev, kot sta Al Neyadi in Barnawi, poudarjajo vse večji pomen arabskega sveta na področju raziskovanja vesolja. Ker vse več arabskih držav načrtuje pošiljanje svojih državljanov v vesolje, bo lahko izraz "najmonavti" postal širše sprejet, saj priznavajo kulturne in tehnološke prispevke arabskih pustolovcev v vesolju.

