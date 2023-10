Raziskovanje Neptuna: nov predlog za misijo na najbolj oddaljeni planet

By

Planetologi so že dolgo navdušeni nad Neptunom, najbolj oddaljenim planetom v našem sončnem sistemu, vendar se je zaradi njegove izjemne oddaljenosti pošiljanje vesoljskega plovila v orbito Neptuna ali pristanek na Neptunu izkazalo za velik izziv. Vendar pa je skupina raziskovalcev predstavila radikalno novo idejo za prihodnjo misijo na Neptun, ki vključuje uporabo tanke atmosfere Tritona, Neptunove največje lune.

V nedavnem prispevku so raziskovalci poudarili uspešen zaključek NASA-jevega preizkusa letenja v nizki orbiti napihljivega zaviralca (LOFTID) leta 2022. Predlagali so uporabo aparata, podobnega LOFTID-u, imenovanega aeroshell, za upočasnitev vesoljskega plovila, ko se približuje. Triton. Kljub temu, da ima Tritonova atmosfera manj kot 1/70,000 zračnega tlaka Zemljine atmosfere, so raziskovalci ugotovili, da lahko še vedno zagotovi zadosten pojemek, da vesoljsko plovilo lahko vstopi v ujeto orbito okoli Neptuna.

Da bi to dosegli, bi se moral orbiter spustiti na 6 kilometrov nad površino Tritona. V nasprotju z drugimi zamislimi o misiji Tritonovo pomanjkanje pomembnih gorskih verig zmanjšuje tveganje katastrofalnega trčenja. Raziskovalci ocenjujejo, da bi z uporabo tehnike aeroshell lahko misijo na Neptun zaključili v pičlih 10 letih, bistveno krajše od trenutnih konceptov misije.

Poleg tega bi ta predlagana misija ponudila priložnost za preučevanje Tritona, ki velja za enega najbolj nenavadnih objektov v sončnem sistemu. Domneva se, da gre za zajet objekt Kuiperjevega pasu, če bi si Triton ogledali od blizu le nekaj kilometrov nad njegovo površino, bi prinesli dragocena znanstvena spoznanja.

Medtem ko povratna misija na Neptun predstavlja številne izzive zaradi svoje ogromne razdalje, ta inovativni predlog ponuja obetavno rešitev. Z izkoriščanjem atmosfere Tritona bi lahko znanstveniki premagali nekatere ovire, povezane z doseganjem in kroženjem okoli skrivnostnega planeta. Za uresničitev tega predloga bodo potrebne nadaljnje raziskave in tehnološki napredek.

Opredelitve:

1. LOFTID – preizkus letenja v nizki zemeljski orbiti napihljivega zaviralca, Nasin program, namenjen razvoju napihljivega ščita za zaščito vesoljskih plovil med spuščanjem v atmosfero.

2. Aeroshell – Zaščitni ovoj ali ščit, ki se uporablja med vstopi v atmosfero za zmanjšanje hitrosti vesoljskega plovila in njegovo zaščito pred ekstremno vročino.

3. Kuiperjev pas – Območje sončnega sistema za Neptunom, ki vsebuje številna majhna ledena telesa in velja za ostanek zgodnjega sončnega sistema.

Vir: Izvorni članek ne navaja določenega URL-ja.