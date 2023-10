Nova orodja za astronavte: Raziskovanje izzivov in inovacij vesoljskih sprehodov

Dva drzna kozmonavta sta se v sredo, 25. oktobra, podala na vesoljski sprehod izven Mednarodne vesoljske postaje (ISS) in naletela na fascinantno puščanje hladilne tekočine, ki so ga opazili v začetku meseca. Oleg Kononenko in Nikolai Chub, oba iz ruske vesoljske agencije Roscosmos, sta se nestrpno lotila svoje zunajvehikularne dejavnosti (EVA) z nalogo dokumentiranja in izolacije puščanja hladilne tekočine iz hladilnika.

Med vesoljskim sprehodom je Kononenko pozorno opazoval zbiranje amoniaka, ki je tvoril rastočo "kapljico" ali "kapljico". Ta edinstven pogled je privedel do kontaminacije ene od njegovih vrvi, ki jo je bilo treba pritrditi v vrečko in pustiti zunaj vesoljske postaje. Kozmonavti, pripravljeni na kakršna koli morebitna srečanja s strupenim hladilnim sredstvom, so vestno očistili svoje vesoljske obleke in orodje, da bi zagotovili, da se amoniak ne vrne v postajo.

Med dokumentiranjem radiatorja je Kononenko odkril osupljiv prizor: številne enotne luknje na površini plošč. Zaintrigiran je po radijski zvezi poklical kontrolorje letenja v moskovski kontroli misije in jih opisal, da imajo "zelo enakomerne robove, kot bi bili prevrtani." Kaotična porazdelitev teh lukenj prispeva k skrivnosti okoli tega incidenta.

Preostali amoniak, ki je iztekel, ko so bili ventili zaprti, naj bi prispeval k nastanku "madeže". Ruski inženirji bodo skrbno analizirali podatke, ki so jih zbrali kozmonavti, da bi ugotovili vzrok puščanja in razvili rešitve za prihodnje vzdrževanje radiatorjev.

Poleg tega sta Kononenko in Chub med tem vesoljskim sprehodom uspešno namestila sintetični radarski komunikacijski sistem na večnamenski laboratorijski modul Nauka. Ta novi sistem bo imel ključno vlogo pri spremljanju zemeljskega okolja. Izdali so tudi majhen nanosatelit v obliki kocke, namenjen testiranju tehnologije sončnih jader. Medtem ko se solarna krila niso razširila, kot je bilo načrtovano, je misija uspešno preizkusila mehanizem za namestitev.

Ta vznemirljivi 7-urni in 41-minutni vesoljski sprehod se je zaključil z zaprtjem lopute zračne zapore modula Poisk. Skupno je to pomenilo Chubov prvi vesoljski sprehod in Kononenkovega osupljivega šestega, s čimer je njegov skupni čas vesoljskega sprehoda dosegel impresivnih 41 ur in 43 minut.

Pogosta vprašanja:

V: Kakšen je bil namen vesoljskega sprehoda?

O: Namen vesoljskega sprehoda je bil dokumentirati in izolirati puščanje hladilne tekočine iz zunanjega radiatorja na ISS.

V: Kaj so kozmonavti opazili med vesoljskim sprehodom?

O: Opazili so naraščajočo "kapljico" ali "kapljico" hladilne tekočine, kot tudi številne enotne luknje na površini radiatorja.

V: Kako bodo uporabljeni zbrani podatki?

O: Ruski inženirji bodo analizirali podatke, da bi ugotovili vzrok puščanja in razvili rešitve za prihodnje vzdrževanje radiatorjev.

V: Katere druge naloge so bile opravljene med vesoljskim sprehodom?

O: Kozmonavti so namestili sintetični radarski komunikacijski sistem in izdali nanosatelit za testiranje tehnologije sončnega jadra.

V: Kako dolgo je trajal vesoljski sprehod?

O: Vesoljski sprehod je trajal 7 ur in 41 minut.

Viri: NASA TV, Ruska zvezna vesoljska agencija (Roscosmos)