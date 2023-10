Zaznan najstarejši in najbolj oddaljen hiter radijski izbruh, ki premika meje našega razumevanja vesolja

V prelomnem odkritju so znanstveniki z Univerze Macquarie in Tehnološke univerze Swinburne identificirali najstarejši in najbolj oddaljeni hitri radijski izbruh (FRB), ki so ga kdaj zaznali. Študija, objavljena v reviji Science, dokazuje, da FRB zagotavljajo način za preučevanje medgalaktične snovi in ​​širijo naše znanje o vesolju.

Radijski izbruh, označen kot FRB 20220610A, je ujel radijski teleskop ASKAP 10. junija 2022. Izbruh je nastal zaradi kozmičnega dogodka, ki je v manj kot sekundi sprostil neverjetno količino energije, kar je enako skupnim emisijam Sonca več kot 30 let.

Z uporabo niza krožnikov ASKAP so raziskovalci lahko natančno določili lokacijo radijskega izbruha. Nato so uporabili ESO Very Large Telescope (VLT) v Čilu, da bi iskali izvorno galaksijo, za katero se je izkazalo, da je starejša in dlje oddaljena od katere koli druge prej odkrite FRB.

To odkritje podpira obstoječe teorije o izvoru FRB, saj je izbruh izviral iz zbirke galaksij, ki se združujejo. Poudarja tudi omejitve trenutne tehnologije teleskopa, saj lahko FRB opazujemo in lociramo samo v približno osmih milijardah let v preteklosti.

Študija potrjuje tudi Macquartovo razmerje, ki ga je prvotno predlagal avstralski astronom Jean-Pierre 'J-P' Macquart, ki nakazuje, da bolj ko je hiter radijski izbruh oddaljen, več difuznega plina razkrije med galaksijami. To razmerje velja celo za FRB, ki presega polovico znanega vesolja.

Do danes je bilo natančno lociranih približno 50 FRB-jev, pri čemer jih je skoraj polovica identificirala z ASKAP. Raziskovalci verjamejo, da obstaja možnost odkritja več tisoč teh kozmičnih pojavov, vključno s tistimi na bolj oddaljenih lokacijah.

Čeprav natančen vzrok FRB ostaja neznan, ta študija poudarja, da so ti izbruhi pogosti dogodki v vesolju. Zagotavljajo dragocene informacije za odkrivanje snovi med galaksijami in nadaljnje razumevanje strukture vesolja.

ASKAP je trenutno vodilni radijski teleskop za odkrivanje in lociranje FRB-jev. Pričakuje se, da bodo prihodnji mednarodni teleskopi SKA, ki se trenutno gradijo v Zahodni Avstraliji in Južni Afriki, presegli zmožnosti ASKAP, kar bo astronomom omogočilo identifikacijo še bolj starodavnih in oddaljenih FRB.

Na splošno to prelomno odkritje premika meje našega razumevanja vesolja in ponovno potrjuje pomen hitrih radijskih izbruhov pri razkrivanju skrivnosti vesolja.

Viri: Znanost, Univerza Macquarie, ESO/M. Kornmesser