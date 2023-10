Mlade trnove morske zvezde lahko prenesejo vročinske valove in predstavljajo večjo grožnjo koralnim grebenom

Nedavne raziskave, ki so jih izvedli morski biologi z Univerze v Sydneyju, so osvetlile odpornost mladih trnovih morskih zvezd na vročinske valove, kar zbuja zaskrbljenost glede morebitnega poslabšanja škode na koralnih grebenih, ki jo povzročajo podnebne spremembe. Trnove morske zvezde izvirajo iz Velikega koralnega grebena in so znane kot eden najpomembnejših plenilcev koral. Škoda, ki jo povzročijo, je po umrljivosti koral na drugem mestu takoj za cikloni in beljenjem.

Študija, ki jo je vodila profesorica Maria Byrne in je bila objavljena v reviji Global Change Biology, je razkrila, da so mlade trnove morske zvezde sposobne prenesti visoko vročino, ki je smrtonosna za korale. Ta odpornost jim omogoča, da preživijo vročinske valove in nadaljujejo svoj življenjski cikel kot mesojedi plenilci, ki se hranijo z na novo rastočimi koralami.

Ugotovitve kažejo, da lahko rastlinojede mlade morske zvezde potrpežljivo čakajo na prave pogoje, da zrastejo v plenilce, ki jedo korale, tudi če se populacija odraslih morskih zvezd s trnovo krono zmanjša zaradi segrevanja oceanov, ki ga povzročajo podnebne spremembe. To bi lahko povzročilo ponoven porast populacije plenilcev in dodatno škodo koralnim grebenom.

Podnebne spremembe že povzročajo beljenje in smrt koral, ko se temperatura vode dvigne za 1-3 stopinje Celzija. Študija je pokazala, da lahko mlade morske zvezde trnjeve zvezde prenesejo trikratno intenzivnost toplote, ki povzroča beljenje koral. Ta sposobnost, skupaj z njihovo prednostjo do habitatov ruševin, ki nastanejo zaradi beljenja in umrljivosti koral, omogoča, da se njihovo število sčasoma postopoma povečuje.

Raziskovalci so odkrili tudi dejavnike, ki prispevajo k preživetju mladih morskih zvezd v segretih razmerah. Njihova majhnost zmanjšuje njihove fiziološke potrebe, njihova sposobnost prehranjevanja z različnimi viri hrane, vključno s koralnimi algami, pa povečuje njihovo odpornost.

Po mnenju soavtorja študije, Matta Clementsa, ugotovitve poudarjajo potencialno vlogo umrljivosti koral zaradi beljenja pri prispevanju k izbruhom trnove morske zvezde. Izguba naravnih plenilcev in kopičenje hranilnih snovi v vodi prav tako igrata vlogo pri poslabšanju vpliva podnebnih sprememb na koralne grebene.

Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi razumeli posledice teh ugotovitev za morske ekosisteme in ohranjanje koralnih grebenov.

