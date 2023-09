Velikost in oblika koralnih kolonij določata zapletenost in zdravje morja

Nedavna študija, ki jo je izvedla podiplomska študentka Sofia Ferreira s Havajske univerze v Hilu v sodelovanju z morskimi znanstveniki, poudarja pomen velikosti in oblike koralnih kolonij pri določanju kompleksnosti in zdravja morskih ekosistemov. Študija, objavljena v reviji Nature, se je osredotočila na napovedovanje, kako koralni grebeni v Guamu vplivajo na kompleksnost habitata.

Korale so arhitekti narave, ki oblikujejo raznolike habitate in zatočišča za morske vrste. Ferreirina ekipa je uporabila visokotehnološke podvodne kamere in tehnike 3D fotogrametrije za preslikavo 208 lokacij koralnih grebenov, ki obdajajo Guam. Posamezno so ocenili več kot 12,000 koral, pri čemer so zajeli njihovo velikost in obliko rasti.

Študija je pokazala, da ima vsaka krivulja in kot koralne kolonije ključno vlogo pri ohranjanju širokega nabora morskih vrst. Raziskovalci so ugotovili, da sta velikost in morfologija koralnih kolonij močna napovedovalca kompleksnosti habitatov v grebenih Guama in bi jih bilo treba vključiti v programe spremljanja koralnih grebenov.

Koralni grebeni se soočajo z vse večjimi grožnjami lokalnih in globalnih stresnih dejavnikov. Razumevanje notranjega delovanja teh ekosistemov je ključnega pomena za njihovo ohranitev. Ferreira upa, da njihove ugotovitve dajejo upanje in zagotavljajo vpogled v prihodnje raziskave o vplivu nihanja habitatov grebenov na organizme, povezane z grebeni, pod podnebnimi spremembami.

Ta študija prispeva k našemu razumevanju zapletenega razmerja med značilnostmi koralnih kolonij in kompleksnostjo morskega ekosistema. Z vpogledom v to, kako kolonije koral oblikujejo okoliški habitat, lahko raziskovalci razvijejo učinkovitejše strategije ohranjanja za zaščito teh vitalnih ekosistemov.

