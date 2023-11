Polemike v zvezi z raziskavami Didierja Raoulta: pogled od blizu

Ugledni francoski znanstvenik za nalezljive bolezni Didier Raoult, znan po svojem zagovarjanju hidroksiklorokina kot možnega zdravila za COVID-19, se je nedavno soočil z neuspehom, saj sta bila dva njegova dokumenta umaknjena zaradi pomislekov glede etike. Do umikov je prišlo potem, ko so drugi znanstveniki opozorili na stotine objav, ki izhajajo iz raziskovalnega inštituta, ki ga je prej vodil Raoult.

Dva umaknjena dokumenta z naslovoma »Povečana redoks črevesja in izčrpavanje anaerobnih in metanogenih prokariotov pri hudi akutni podhranjenosti« in »Spremembe črevesne mikrobiote označujejo cvetenje proteobakterij in fuzobakterij v Kwashiorkorju in pomanjkanje bakteroidov pri marazmu« sta bila objavljena v znanstvenih poročilih. leta 2016 oziroma 2019. Ti dokumenti so zbrali približno 160 citatov, kar kaže na njihov vpliv v znanstveni skupnosti.

Obvestila o umiku, ki so bila objavljena v ponedeljek, so poudarila pomanjkanje ustrezne etične odobritve odbora za etiko v Nigru ali Senegalu, kjer so bili udeleženci študije. Medtem ko je v obvestilih navedeno, da avtorji niso mogli zagotoviti ustrezne dokumentacije, je Raoult, ki se ni strinjal z umiki, molčal v odgovor na prošnje za komentar.

Na etične pomisleke v zvezi z Raoultovim delom so javnost najprej opozorili pozorni uporabniki PubPeerja, vključno z raziskovalko Elisabeth Bik. Bik, ki je pred tem ugotovila podobne pomisleke v številnih Raoultovih člankih, se je soočila z nadlegovanjem in pravnimi grožnjami zaradi svojih prizadevanj, da bi osvetlila morebitne etične kršitve.

Predvsem sta bila dva umaknjena dokumenta del večjega obsega raziskav Inštituta Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) v Marseillu v Franciji, ki je vzbudila sume zaradi uporabe iste številke etične odobritve kljub preiskovanju različnih tem, vzorcev in držav. Kritiki so poleti 2022 opozorili Scientific Reports in druge revije na svoje pomisleke, vendar niso prejeli nobenega odgovora.

Glede na resnost obtožb je založnik PLOS skoraj 50 Raoultovih prispevkov označil z izrazi zaskrbljenosti in začel obsežno preiskavo informacij o etičnih odobritvah. Dokončnih zaključkov glede teh preiskav pa je pričakovati šele vsaj čez eno leto.

Leta 2021 se je Raoult upokojil kot direktor IHU-MI po pregledu francoske nacionalne agencije za varnost zdravil in zdravstvenih izdelkov. Inšpekcijski nadzor je pokazal pomembne pomanjkljivosti in neskladnosti s predpisi, ki urejajo raziskave na ljudeh.

Čeprav lahko polemike in umiki povzročijo dvom o verodostojnosti znanstvenih raziskav, poudarjajo tudi pomen močnega etičnega nadzora in spoštovanja uveljavljenih standardov. Zavedanje takšnih primerov spodbuja budnost v znanstveni skupnosti in poudarja potrebo po nenehnem nadzoru, da se zagotovijo najvišji etični standardi v raziskavah.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kakšni so bili glavni pomisleki glede dokumentov Didierja Raoulta?

O: Glavna skrb je bila pomanjkanje ustrezne etične odobritve za študije, izvedene v Nigru ali Senegalu, kjer so bili udeleženci.

V: Kdo je izrazil pomisleke glede Raoultovih dokumentov?

O: Na pomisleke glede Raoultovih dokumentov so javnost opozorili pozorni uporabniki PubPeer, zlasti preiskovalka Elisabeth Bik.

V: Kakšne ukrepe je sprejel založnik PLOS glede Raoultovih dokumentov?

O: PLOS je označil skoraj 50 Raoultovih člankov z izrazi zaskrbljenosti in sprožil preiskavo informacij o etičnih odobritvah. Preiskava naj bi trajala vsaj še eno leto.

V: Zakaj se je Didier Raoult upokojil kot direktor IHU-MI?

O: Raoult se je upokojil kot direktor IHU-MI po inšpekciji francoske nacionalne agencije za varnost zdravil in zdravstvenih izdelkov, ki je odkrila resne pomanjkljivosti in neskladnost s predpisi, ki urejajo raziskave, ki vključujejo ljudi.