Vsi štirje motorji RS-25, nameščeni na Nasinem jedrnem odru Artemis 2

Nasin program Artemis, katerega namen je poslati astronavte nazaj na Luno, je dosegel pomemben mejnik z namestitvijo vseh štirih motorjev RS-25 na Core Stage-2 za uporabo v misiji Artemis 2. Motorji so bili uspešno pritrjeni na pogonski in letalski sistem, kar pomeni pomemben korak naprej v programu. Osrednji oder, ki stoji na 212 čevljih, ima dva velika rezervoarja za tekoče gorivo in štiri motorje RS-25.

Postopek namestitve se je začel v začetku septembra, končni motor pa je bil nameščen 20. septembra. NASA je izjavila, da je zavarovanje in opremljanje vseh štirih motorjev na oder dolgotrajen proces, ki vključuje pritrjevanje različnih komponent ter izvajanje testov in preverjanj za zagotovitev pravilnega delovanja. izvedba.

Čeprav je bil dosežen napredek na Core Stage-2, je težava z varjenjem v Michoud Assembly Facility začasno upočasnila delo na Core Stage-3, ki je ključnega pomena za misijo Artemis 3. Vendar so pri Nasi optimistični, da bodo našli rešitev. Core Stage-2 naj bi bil dokončan pozneje letos, Core Stage-3 pa naj bi bil dokončan konec leta 2024 ali v začetku leta 2025.

Poleg motornih naprav so prenovljeni motorji RS-25 opravili uvodni certifikacijski test. Motorje so testirali 550 sekund, s čimer so zahtevano trajanje presegli za 50 sekund. Ta test je prvi od 12 načrtovanih testov do leta 2024, njegov cilj pa je oceniti učinkovitost novih komponent motorja.

Kljub napredku je Nasin program Artemis deležen kritik zaradi svoje trajnosti in visokih stroškov. Generalni inšpektor je ocenil, da si je v celoti potrošna raketa SLS Moon, uporabljena v programu, nedosegljiva. Vendar NASA ostaja zavezana programu in si prizadeva za reševanje finančnih izzivov.

