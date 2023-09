Človeške celice sledijo vzorcu velikosti in števila

V nedavni študiji, objavljeni v Proceedings of the National Academy of Sciences, so raziskovalci z univerze McGill odkrili fascinanten vzorec v človeških celicah, za katerega se zdi, da sledi dosledni matematični simetriji v celotnem organizmu. Študija razkriva obratno razmerje med velikostjo in številom celic, kar kaže na kompromis med tema spremenljivkama.

Velikost in število celic imata ključno vlogo pri rasti in delovanju človeškega telesa. Vendar do sedaj še nobena celovita študija ni preučila razmerja med temi dejavniki v celotnem človeškem organizmu. Da bi zapolnili to vrzel, je raziskovalna skupina zbrala podatke iz več kot 1,500 objavljenih virov, da bi ustvarila podroben nabor podatkov o velikosti in številu celic v glavnih vrstah celic.

Ugotovitve študije kažejo, da se z večanjem velikosti celic število celic zmanjšuje in obratno. To pomeni, da celice znotraj določenega velikostnega razreda enako prispevajo k celotni celični biomasi telesa. Razmerje med velikostjo in številom celic velja za različne vrste celic in velikostne razrede, kar kaže na dosleden vzorec homeostaze.

Raziskovalci ocenjujejo, da ima moški v telesu približno 36 bilijonov celic, ženske okoli 28 bilijonov celic, desetletni otrok pa približno 17 bilijonov celic. V porazdelitvi celične biomase prevladujejo mišične in maščobne celice, medtem ko rdeče krvne celice, trombociti in bele krvne celice pomembno vplivajo na število celic.

Zanimivo je, da vsak tip celice ohranja značilen obseg velikosti, ki ostaja enoten skozi razvoj posameznika. Ta vzorec je skladen pri vseh vrstah sesalcev, kar kaže na temeljno načelo celične biologije.

Na splošno ta raziskava osvetljuje zapleteno razmerje med velikostjo in številom celic v človeškem telesu. Ugotovitve zagotavljajo dragocen vpogled v razvoj in delovanje celic, kar odpira nove poti za nadaljnje raziskovanje na področju biologije.

