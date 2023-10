Iz česa so sestavljeni kometi in od kod prihajajo?

Kometi so nebesna telesa, ki ujamejo našo domišljijo s svojimi svetlimi črtami po nebu in dolgimi repi. Toda ali ste se kdaj vprašali, iz česa so kometi sestavljeni in od kod prihajajo?

Kometi so pravzaprav ostanki nastanka našega sončnega sistema pred približno 4.5 milijarde let. Večina plina, prahu, kamenja in kovine je končala v Soncu in planetih, kar pa ni bilo zajeto, je oblikovalo komete in asteroide.

Komete pogosto imenujemo "umazane snežne kepe" ali "ledene umazanije", ker so kepe kamenja, prahu, ledu ter zamrznjenih plinov in molekul. Jedro kometa je jedro, sestavljeno iz teh materialov.

Jedro obdaja puhasta plast ledu, podobna snežnemu stožcu, in gosta kristalna skorja. Skorja nastane, ko se komet približa Soncu in se njegove zunanje plasti segrejejo. Zaradi hrustljave zunanjosti in puhaste notranjosti so komete primerjali z globoko ocvrtim sladoledom.

Večina kometov je široka le nekaj milj, največji znani komet pa je širok okoli 85 milj. So razmeroma majhne in temne, zato so vidne šele, ko se približajo Soncu.

Ko se komet približa Soncu, se segreje in je podvržen procesu, imenovanemu sublimacija. Takrat se zamrznjeni plini in molekule na površini kometa neposredno spremenijo iz trdne v plinasto. Sproščeni plin in prah tvorita oblak okoli kometa, znan kot koma.

Koma sodeluje s Soncem, da ustvari dva repa. Ionski rep je sestavljen iz plina in je modre barve. Prašni rep tvorijo prašni delci, ki se sproščajo med sublimacijo, in odbija sončno svetlobo, zaradi česar ima rep ukrivljeno obliko.

Kometi imajo zelo ekscentrične orbite, kar pomeni, da imajo podolgovate ovale z ekstremnimi trajektorijami, ki jih pripeljejo blizu in daleč od Sonca. Večino časa preživijo v oddaljenih območjih sončnega sistema in se počasi premikajo po zunanjih delih.

Mnogi kometi naj bi izvirali iz Oortovega oblaka, okrogle lupine majhnih teles sončnega sistema, ki obdaja naš sončni sistem. Kometi iz Oortovega oblaka imajo dolge orbitalne dobe več kot 200 let in jih imenujemo dolgoperiodični kometi.

Po drugi strani pa imajo kratkoperiodični kometi obhodne dobe krajše od 200 let. Nekateri kratkoperiodični kometi prihajajo iz Kuiperjevega pasu, asteroidnega pasu za Neptunom. Obstajajo tudi kometi Jupitrove družine, ki imajo obhodne dobe krajše od 20 let in dosežejo le Jupitrovo orbito.

Kometi preživijo razmeroma kratek čas v notranjem sončnem sistemu in svetijo, ko se približajo Soncu, preden zbledijo in se vrnejo v zunanji sončni sistem.

Kometi še naprej osvajajo našo radovednost in ponujajo vpogled v izvor našega sončnega sistema.

Viri:

– "Iz česa so narejeni kometi?" s strani NASA

– “Kometi: dejstva in informacije” Space.com