Ogromen komet se približuje Zemlji: 12P/Pons-Brooks

Ogromen komet, trikrat večji od Mount Everesta, se usmerja proti Zemlji. Ta ogromen nebesni objekt, znan kot 12P/Pons-Brooks, ima ocenjen premer 18.6 milj. Jedro kometa vsebuje kriomagmo, mešanico ledu, prahu in plina. Pred kratkim je komet eksplodiral že drugič v štirih mesecih in ponovno pridobil svoje značilne "rogate" lastnosti.

Do eksplozije pride, ko sončno sevanje zadene notranjost kometa, kar povzroči povečanje tlaka in sproži eksplozijo. Hladna vsebina kometa se nato izvrže v vesolje skozi razpoke v jedru, kar ustvari videz, podoben rogu. Richard Miles iz Britanskega astronomskega združenja (BAA) špekulira, da nenavadna oblika kriovulkanskih odprtin v kombinaciji z blokadami vodi do izgona materiala v edinstvenem vzorcu toka.

Zanimivo je, da je 12P med redkimi kometi, za katere je znano, da imajo aktivne ledene vulkane. BAA je pozorno spremljal komet in zaznal drugo eksplozijo 5. oktobra. Povečana svetlost med to eksplozijo je bila posledica dodatne svetlobe, ki se odbija od razširjene kome, oblaka plina in prahu, ki obkroža jedro. Slike eksplozije je posnel Jose Manuel Pérez Redondo z uporabo 2.0-metrskega teleskopa Faulkes North na havajskem otoku Maui.

Kljub njegovi trenutni poti proti Zemlji se najbližje približevanje 12P/Pons-Brooksa pričakuje šele 21. aprila 2024. Če bo vidno s prostim očesom, bo to pomembna priložnost za astronome. Vendar pa bo minilo več kot stoletje, preden se bo komet vrnil v našo bližino, z naslednjo napovedano vrnitvijo leta 2095. K sreči bo na varni razdalji 232 milijonov km od Zemlje.

Ta komet je znanstvenikom znan že kar nekaj časa. Prvič ga je odkril Jean-Louis Pons 12. julija 1812, kasneje pa ga je neodvisno ponovno odkril William Robert Brooks leta 1883. Zato se imenuje 12P/Pons-Brooks. Julijski izbruh je bil prvi v 69 letih za 12P, pri čemer se je koma razširila 7,000-krat širše od jedra.

Velikost kome med nedavno eksplozijo ostaja negotova, a BBA poroča, da je bila dvakrat intenzivnejša od prejšnje poleti. Medtem ko znanstveniki nadaljujejo s preučevanjem tega ogromnega kometa, njegovo potovanje proti Zemlji predstavlja fascinanten nebesni dogodek, ki ga astronomi nestrpno pričakujejo.

Opredelitve:

– Kriomagma: mešanica ledu, prahu in plina, ki jo najdemo v kometih.

– Jedro: trdno jedro kometa.

– Koma: oblak plina in prahu, ki obdaja jedro kometa.

Viri:

– Britansko astronomsko združenje (BAA)

– LiveScience