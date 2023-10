Vpliv kozmičnih dogodkov na nastanek kmetijstva

Nove raziskave kažejo, da je rojstvo kmetijstva v Siriji pred skoraj 13 tisoč leti sprožil kozmični dogodek. Prihod drobcev kometa je povzročil dramatične podnebne spremembe, kar je vodilo v izginotje rastlin in živali, na katere so se skupnosti lovcev in nabiralcev zanašale za preživetje.

Globalna skupina raziskovalcev je izvedla analizo plasti sedimentov z neolitskega najdišča Abu Hureyra v Siriji. Najdišče, znano po dokazih o prehodu od lova in nabiralništva k kmetovanju, je bilo izkopano v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, a pozneje potopljeno pod jezero Assad. Skupina je prispevala štiri strokovno pregledane članke v podporo hipotezi o vplivu mlajšega Dryasa, ki predlaga, da je kozmični udar povzročil nenadno in resno prekinitev podnebnega segrevanja Zemlje.

Analiza plasti sedimentov je razkrila pomembne dejavnike, kot so spremembe v arhitekturi stavb, prehrani, gojenju domačih žit in stročnic ter začetno udomačitev živali. Predvsem so raziskovalci identificirali udarno zlomljena kremenčeva zrna, ki so skladna z udarcem, pa tudi dokaz o ogromni požarni nevihti.

Prisotnost udarno zlomljenih zrn kremena je pomemben pokazatelj dogodka kozmičnega trka. Podobne zlome so opazili v kremenu, ki je bil izpostavljen jedrski eksploziji. To nakazuje, da bi lahko asteroid ali komet, ki se razbije blizu Zemljinega površja, povzročil globalno širjenje teh zlomov prek udarnih valov.

Nadaljnja analiza plasti usedlin je odkrila drobne diamante, posebne kristale in majhne kroglice iz kremena in železa. Nekatere od teh snovi so lahko nastale samo v pogojih visoke temperature in tlaka, kar kaže na pojav kozmičnega udara.

Raziskovalci domnevajo, da je velik komet, širok približno 100 kilometrov, razpadel in sprožil velike podnebne spremembe na severni polobli. Zaradi tega je bila skupnost lovcev in nabiralcev v Abu Hureyri prisiljena preiti na poljedelstvo in živinorejo, da bi se lahko preživljala v novem okolju.

Ta raziskava zagotavlja nove dokaze, ki povezujejo kozmične vplive, okoljske premike in pomembne spremembe v človeških družbah. Prikazuje, kako lahko kozmični dogodek močno vpliva na potek človeške zgodovine, kar povzroči rojstvo kmetijstva ter začetek trajnostnega kmetijstva in udomačitve živali.

