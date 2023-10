- Ali bodo komet 2/P Encke in meteorji iz Tavrida letos 'pretentali' ali 'pogostili' opazovalce?

Oktober in november sta odlična meseca za opazovanje meteorjev in leto 2023 ni izjema. Letos obstaja poseben razlog, da smo pozorni, saj komet 2P Encke, vir novembrskih Taurid Fireballs, doseže perihelij 22. oktobra. Letošnji pojav kometa žal ni naklonjen zemeljskim opazovalcem. Ko bo dosegel perihelij na skrajni strani svoje orbite, bo nizko na nebu ob zori, le štiri stopinje od Sonca.

Komet 2P Encke ima obhodno obdobje 3.3 leta in je del večjega roja, znanega kot kompleks Encke (ali Taurid). Kroži znotraj orbite Merkurja in sega do asteroidnega pasu med Marsom in Jupitrom. Naslednji ugoden prehod kometa je šele 11. julija 2030.

Tavridski meteorji, znani tudi kot ognjene krogle za noč čarovnic, proizvajajo dva toka, ki sta aktivna od konca oktobra do sredine novembra. Čeprav imajo nizko hitrost le pet meteorjev na uro, so znani po tem, da proizvajajo ognjene krogle. Letos je lovska polna luna 28. oktobra, a svetla luna naj ne bi ovirala vidnosti ognjenih krogel.

Drugi meteorski roj, na katerega morate biti pozorni v tej sezoni, vključuje Orionide, ki dosežejo vrhunec v nedeljo, 22. oktobra zjutraj, s pričakovano hitrostjo 20 meteorjev na uro. Leonidi, ki dosežejo vrhunec okoli 18. novembra, naj bi imeli nižjo hitrost le 15 meteorjev na uro. Vendar pa obstajajo dokazi, da se lahko približamo starejši poti za potok Leonid, kar bi lahko povzročilo povečanje dejavnosti.

Med meteorskim rojem lahko meteorjem sledite nazaj do radianta v njihovih ozvezdjih. Na primer, če lahko meteorju sledite nazaj do Oriona, je to Orionid in če mu lahko sledite nazaj do Leva, je to Leonid.

Na splošno, medtem ko bo vidnost kometa 2P Encke letos morda omejena, se še vedno lahko veliko veselimo z meteorji Taurid in drugimi meteorskimi roji.

