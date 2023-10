Astronomi opazili komet v velikosti mesta, ki se usmerja proti Zemlji

Astronomi so odkrili komet v velikosti mesta z zamrznjenimi kriovulkani, ki se usmerja proti Zemlji. Ta ogromna vesoljska skala, imenovana 12P/Pons-Brooks, je približno trikrat večja od Mount Everesta. Klasificiran je kot kriovulkanski komet, kar pomeni, da je hladen vulkan, ki nenehno oddaja ledene ostanke po vsem našem sončnem sistemu. Komet sledi 71-letni kroženju okoli sonca in so ga ljudje nazadnje opazovali leta 1954. Pred kratkim so astronomi zaznali nove posnetke kometa, ki razkrivajo dva roga, ki štrlita iz njega.

Komet, ki se nahaja v ozvezdju Herkul, se bo Zemlji najbližje približal 21. aprila 2024. Predvideva se, da bo dosegel magnitudo +4, kar kaže na njegovo svetlost na nebu. Manjše število magnitude označuje svetlejši predmet. Za primerjavo, Severnica ima magnitudo +2. Zato bo komet morda viden s prostim očesom maja in junija 2024, njegova najsvetlejša točka pa naj bi bila 2. junija. Po njegovem približevanju Zemlji bo 12P/Pons-Brooks ljudem spet viden šele leta 2095. .

