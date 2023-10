Potencial kakavovih lupin kot zaviralcev gorenja

Glede na članek, objavljen v ACS Sustainable Chemistry & Engineering, so raziskovalci odkrili, da bi zavržene lupine kakavovih strokov lahko predelali v materiale, ki zavirajo gorenje. Vsako leto se kot odpadek proizvede okoli 24 milijonov ton kakavovih lupin. Običajno se zrna in pulpa uporabijo za izdelavo čokolade, medtem ko se lupine zavržejo. Vendar pa lupine kakavovih strokov vsebujejo lignin, močan lipidni polimer, ki lahko služi kot obnovljiva zamenjava za nekatere snovi, pridobljene iz nafte, kot so zaviralci gorenja.

Raziskovalci pod vodstvom Nicholasa J. Westwooda so raziskali možnost pridobivanja visokokakovostnega lignina iz luščin kakavovih strokov za praktično uporabo. Pridobili so lupine, jih zmleli v prah in nato obdelali s standardno metodo ekstrakcije lignina, imenovano postopek butanosolv. Ugotovljeno je bilo, da je nastali izolirani lignin visoke čistosti in brez kontaminantov.

Da bi lignin pretvorili v material, ki zavira gorenje, so ga raziskovalci spremenili z vrsto kemičnih korakov. V strukturo polimera lignina so integrirali molekulo za zatiranje požara, imenovano DOPO. Eksperimentalni testi so pokazali, da modificirani lignin pri segrevanju zogleni, kar kaže na njegov potencial kot učinkovit zaviralec gorenja.

Čeprav nameravajo raziskovalci v prihodnosti opraviti teste varnosti ljudi, ta ugotovitev ponuja obetavne obete za uporabo luščin kakavovih strokov kot dragocenega vira, ki bi sicer šel v nič.

Sklic:

Davidson DJ, Lu F, Faas L, et al. Organosolv predobdelava luščin kakavovih strokov: izolacija, analiza in uporaba lignina iz obilnega odpadnega proizvoda. ACS Sustainable Chem Eng. 2023; 11 (39): 14323-14333. doi:10.1021/acssuschemeng.2c03670

Vir: Gradivo, prilagojeno ACS Sustainable Chemistry & Engineering.