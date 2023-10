Spektroskopija emisij ciklotronskega sevanja: obetaven pristop k merjenju mase izmuzljivega nevtrina

Skupina mednarodnih raziskovalcev je razvila novo metodo, imenovano Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES), za potencialno merjenje mase nevtrina, subatomskega delca, ki se je izognil tehtanju. Študija, objavljena v Physical Review Letters, kaže obljubo projekta 8, sodelovanja v ozadju CRES, da ne le meri maso nevtrina, ampak tudi osvetli njegov vpliv na zgodnji razvoj vesolja.

Prejšnji poskusi so dosegli meje zožitve obsega mase nevtrina. Ekipa projekta 8 verjame, da bi njihov pristop, ki se osredotoča na beta razpad z uporabo tritija, radioaktivne različice vodika, lahko zagotovil odgovor. Namesto neposrednega zaznavanja nevtrina, ki gre skozi večino detektorske tehnologije, raziskovalci merijo prosti elektron, ki nastane med razpadom beta. "Manjkajočo" energijo iz beta razpada lahko pripišemo masi in gibanju nevtrina.

V svoji nedavni študiji so znanstveniki projekta 8 dokazali uspešno uporabo CRES za sledenje in beleženje razpada beta. Ta tehnika bi potencialno lahko izračunala maso in lastnosti nevtrina. Detektor CRES, ki ga je razvila ekipa, ima potencial, da preseže obstoječo tehnologijo v smislu razširljivosti in občutljivosti.

Ekipa je spremljala več kot 3,700 dogodkov beta razpada tritija, kar dokazuje učinkovitost njihovega eksperimentalnega sistema. Zdaj delajo na načrtih za povečanje eksperimenta in zajemanje več dogodkov beta razpada. Poleg tega razvijajo metode za proizvodnjo, hlajenje in lovljenje posameznih atomov tritija. Ti napredki bodo ključni pri doseganju in preseganju občutljivosti, dosežene s prejšnjimi poskusi.

Projekt 8 izstopa po svojem inovativnem pristopu, saj ne le spreminja obstoječe tehnike, temveč ustvarja povsem novo metodo. Sodelovanje med pustolovskimi inženirji in praktično usmerjenimi fiziki je privedlo do teh prelomnih dogodkov.

