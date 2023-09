Asteroidi: od videoiger do resničnega življenja

Asteroidi, tako v resničnem življenju kot v video igrah, v zadnjem času povzročajo precejšnje razburjenje. Igralci Bethesdine nove RPG odprtega sveta, Starfield, so poročali, da jim asteroidi sledijo, kamorkoli gredo, tudi na površini planetov. Medtem je NASA v ločenem resničnem razvoju osvetlila asteroid, ki bo danes zelo blizu Zemlje.

Omenjeni asteroid z imenom Asteroid 2023 SJ naj bi se Zemlji najbolj približal danes, na razdaljo 6.4 milijona kilometrov. Kljub tej na videz veliki razdalji je v astronomskem smislu dejansko precej kratka. Asteroid potuje s hitrostjo 59,348 kilometrov na uro in ne predstavlja nevarnosti, da bi trčil v Zemljino površje. Pravzaprav sploh ni razvrščen kot potencialno nevaren predmet zaradi svoje relativno majhne velikosti, ocenjene na širino med 118 in 265 čevljev.

Asteroid 2023 SJ spada v skupino asteroidov blizu Zemlje Apollo, ki so vesoljske skale, ki prečkajo Zemljo in imajo večje pol osi od Zemljinih. Ta skupina je dobila ime po asteroidu Apollo iz leta 1862, ki so ga odkrili v tridesetih letih 1930. stoletja.

Zanimivo je, da so znanstveniki nedavno odkrili tri izmuzljive asteroide, ki se skrivajo za bleščanjem Sonca. Eden od njih je največji potencialno nevaren predmet za Zemljo, odkrit v zadnjih osmih letih. Za lociranje in opazovanje teh asteroidov so astronomi uporabili kamero za temno energijo (DECam), nameščeno na 4-metrskem teleskopu Victor M. Blanco v Čilu.

Iskanje in sledenje asteroidom je ključnega pomena za morebitno preprečevanje trka, saj lahko ti vesoljski kamni predstavljajo nevarnost za Zemljo. Čeprav so možnosti za trčenje asteroidov redke, so njihova velikost in zgodovina trkov povzročili zaskrbljenost znanstvene skupnosti. Tako v resničnem življenju kot v virtualnem svetu videoiger asteroidi še naprej očarajo našo domišljijo in nas opominjajo na čudeže in tveganja raziskovanja vesolja.

Viri:

– Bethesda's Starfield Player Reports: [vir]

– Nasin center za študije objektov blizu Zemlje: [vir]

– Opazovanje NASA-ine kamere za temno energijo: [vir]