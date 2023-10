Globoko beljenje koral v Indijskem oceanu: Ostro opozorilo o vplivih podnebnih sprememb

Znanstveniki so prišli do zaskrbljujočega odkritja globokega beljenja koral v Indijskem oceanu, s čimer so izpodbijali prejšnja prepričanja o odpornosti koral in poudarjali širše vplive podnebnih sprememb na morske ekosisteme. Ta prelomna ugotovitev razkriva najgloblje dokaze o beljenju koralnega grebena, pri čemer je poškodba nastala več kot 90 metrov (300 čevljev) pod gladino oceana.

Poškodba koral, ki jo pripisujejo 30-odstotnemu dvigu temperature morja zaradi dipola v Indijskem oceanu, je prizadela do 80 % grebenov v nekaterih delih morskega dna. Prej so mislili, da so te globine odporne na segrevanje oceanov. Vendar pa to odkritje služi kot ostro opozorilo o škodi, ki jo povzročajo naraščajoče temperature oceanov, in skriti škodi, ki jo podnebne spremembe povzročajo naravnemu svetu.

Raziskovalci z Univerze v Plymouthu, ki so svojo študijo objavili v reviji Nature Communications, so uporabili podvodne kamere za prenos slik v živo na svoje raziskovalno plovilo. Te slike so dale prvi vpogled v pobeljene korale. Zanimivo je, da medtem ko so globlji grebeni doživljali beljenje, plitvi vodni grebeni niso kazali nobenih znakov poškodb.

Raziskovalna skupina z Univerze v Plymouthu že več kot desetletje obsežno preučuje osrednji Indijski ocean z uporabo različnih metod za spremljanje in razumevanje edinstvene oceanografije in življenja v regiji. Prvi dokazi o poškodbah koral so bili opaženi med raziskovalnim križarjenjem novembra 2019, kjer so bila uporabljena podvodna vozila na daljinsko upravljanje, opremljena s kamerami.

Nadaljnja analiza podatkov, zbranih med raziskovalnim križarjenjem, in satelitsko spremljanje oceanskih razmer in temperatur sta razkrila, da so se površinske temperature skorajda spremenile, pod površjem pa so se močno povečale. Ta poglobitev termokline, ki jo je povzročil okrepljeni regionalni ekvivalent El Nina, je bil na koncu osnovni vzrok za beljenje koral.

Posledice te raziskave so precejšnje. Dokazuje ranljivost mezofotičnih koralnih ekosistemov na toplotni stres in zagotavlja nove dokaze o vplivu podnebnih sprememb na naš ocean. Naraščajoče beljenje mezofotskih koral bo povzročilo umrljivost koral, izgubo biotske raznovrstnosti in zmanjšanje kritičnih ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo ti grebeni.

Čeprav deli prizadetega grebena kažejo znake okrevanja, je nadaljnje spremljanje morskega dna v globokem oceanu ključnega pomena. Pomembno se je zavedati, da se pogosteje in resneje poškodujejo tudi korale v plitvi vodi, domneva, da bi mezofotske korale to nadomestile, pa je zdaj vprašljiva. Ker globokomorske korale ostajajo v veliki meri premalo raziskane, je verjetno, da podobni primeri beljenja ostanejo neopaženi po vsem planetu.

Na oceanografijo regij vplivajo naravni cikli, ki jih podnebne spremembe krepijo. Skupni vpliv El Nina in dipola v Indijskem oceanu povzroča resne posledice v osrednjem Indijskem oceanu. Obravnavanje teh izzivov in izboljšanje našega razumevanja globokomorskih koralnih ekosistemov je bistvenega pomena za ublažitev uničujočih učinkov podnebnih sprememb na naš svet.

