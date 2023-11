Presenetljiva nova študija nakazuje, da se petelini morda zavedajo samega sebe

Petelini, ikonični liki kmečkih dvorišč in zgodnjih jutranjih budnikov, so bili dolgo podcenjeni glede na njihovo inteligenco in kognitivne sposobnosti. Vendar pa je prelomna študija, ki so jo izvedli raziskovalci na univerzah v Bonnu in Bochumu v sodelovanju z MSH ​​Medical School Hamburg, izpodbijala te predsodke. Študija nakazuje, da imajo petelini lahko stopnjo samozavedanja, za katero so prej mislili, da je značilna samo za nekaj izbranih živalskih vrst, vključno z velikimi opicami, delfini, sloni in srakami.

Samozavedanje, ključni pokazatelj višjega kognitivnega delovanja in zavesti, je že desetletja osrednja točka vedenjskih raziskav. „Test označevanja“ je služil kot tradicionalna metoda za ocenjevanje stopnje samozavedanja živali. V tem poskusu se na živalsko glavo nanese barvna oznaka, ki jo je mogoče videti le v ogledalu. Če žival prepozna oznako na svojem telesu, namesto da bi jo zaznala kot zunanji predmet, to kaže na stopnjo samozavedanja.

Rezultati raziskave, objavljeni v ugledni znanstveni reviji, so razkrili, da so petelini izkazali izjemno sposobnost prestajanja testa. Z opazovanjem njihovih reakcij na barvno oznako v ogledalu so raziskovalci ugotovili, da se petelini vedejo sami, kar kaže na prepoznavanje lastnega odseva.

To odkritje izpodbija naše razumevanje kognitivnih sposobnosti ptic in poudarja potrebo po ponovni oceni naših predpostavk o živalski inteligenci. Petelini, ki jih pogosto zavračajo kot zgolj petelinje in zaščitnike ozemlja, imajo morda stopnjo samozavedanja, ki je bila prej premalo priznana.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je test ocene?

O: Preizkus oznak je poskus, pri katerem se na živalsko glavo nanese barvna oznaka, ki jo je mogoče videti samo v ogledalu. Če žival prepozna oznako na svojem telesu, to kaže na stopnjo samozavedanja.

V: Za katere živali je prej veljalo, da imajo samozavedanje?

O: Opice, delfini, sloni in srake so prej veljale za edine živali, ki so sposobne samozavedanja.

V: Katere so bile ključne ugotovitve študije?

O: Študija je pokazala, da so se petelini ob soočenju z barvno oznako v ogledalu obnašali samostojno, kar kaže na stopnjo samozavedanja, ki prej pri pticah ni bila prepoznana.