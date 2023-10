Nova raziskava kaže, da se 40 % posameznikov odloči, da ne bodo vedeli za posledice svojih odločitev

Nova študija, ki so jo izvedli raziskovalci z Univerze v Amsterdamu, je pokazala, da se 40 % posameznikov odloči, da ne bodo vedeli, kako njihove odločitve vplivajo na druge, in to nezavedanje pogosto uporabijo za bolj sebično ravnanje. To vedenje, imenovano "namerna ignoranca", je podobno potrošnikom, ki si zatiskajo oči pred problematičnim izvorom izdelkov, ki jih kupijo.

Raziskovalci so izvedli metaanalizo 22 raziskovalnih študij, ki so vključevale 6,531 udeležencev. V teh študijah so bili nekateri udeleženci obveščeni o posledicah svojih dejanj, medtem ko so drugi imeli izbiro, ali se učijo ali ostanejo nevedni. Raziskovalci so odkrili, da se je 40 % posameznikov, ko so imeli možnost, odločilo, da se ne bodo naučili posledic svojih dejanj.

Poleg tega je študija pokazala, da je bila namerna nevednost povezana z zmanjšanjem altruističnega vedenja. Udeleženci, ki so se zavedali posledic svojih dejanj, so imeli za 15.6 odstotne točke večjo verjetnost, da bodo ravnali velikodušno, v primerjavi s tistimi, ki so se odločili ostati nevedni.

Raziskovalci so domnevali, da bi lahko bil eden od razlogov za namerno nevednost želja po ohranjanju pozitivnega dojemanja sebe kot altruistične osebe. Študija je pokazala, da je bilo pri udeležencih, ki so se odločili spoznati posledice svojih dejanj, za 7 odstotnih točk večja verjetnost, da bodo ravnali velikodušno, kar nakazuje, da so pristni altruistični posamezniki bolj nagnjeni k izobraževanju o posledicah svojih odločitev.

Ta raziskava osvetljuje razširjenost in škodljive učinke namerne nevednosti. Nakazuje, da so mnoga dejanja zaznanega altruizma morda bolj posledica družbenih pritiskov in samopodobe kot resnične skrbi za dobro počutje drugih. Razumevanje motivov za namerno nevednostjo lahko pomaga razviti strategije za boj proti temu vedenju in spodbuja sprejemanje odločitev na podlagi informacij.

