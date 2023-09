Znanstveniki odkrivajo skrivnosti sistema treh zvezd

Znanstveniki na Kitajskem so znatno napredovali pri razumevanju obnašanja sistemov s tremi zvezdami v vesolju. Raziskovalci so po navdihu romana Liu Cixina "Problem treh teles" preučevali sistem GW Ori, ki je sestavljen iz treh zvezd, ki so od Zemlje oddaljene približno 1,300 svetlobnih let. Z uporabo podatkov iz Nasinega satelita za raziskovanje tranzitnih eksoplanetov (TESS) so znanstveniki lahko opazovali periodične spremembe v svetlosti zvezd in pridobili vpogled v geometrijsko strukturo in razvoj sistema.

Sistemi s tremi zvezdami so pogosti v galaksiji, saj ima več kot polovica vseh zvezd enega ali več partnerjev. Vendar je te sisteme težko opazovati in razumeti zaradi zapletenih interakcij med zvezdami. Raziskovalci upajo, da bodo uporabili naprednejše teleskope, vključno s prihajajočim teleskopom kitajske vesoljske postaje (CSST), za nadaljnje preučevanje in boljše razumevanje teh sistemov.

Sistem GW Ori, za katerega se verjame, da je star le milijon let, ponuja dragocene vpoglede v nastanek zvezd in planetov. Raziskovalci so odkrili dva kratkoročna signala z rotacijskimi obdobji približno dveh in treh dni, ki sta značilna za zelo mlade zvezde. Ugotovitve so tudi izključile možnost obstoja življenja v sistemu, saj je premlad, da bi prišlo do nastanka življenja.

Delo raziskovalcev ne le izboljšuje naše razumevanje sistemov s tremi zvezdicami, ampak tudi utira pot prihodnjim študijam z uporabo naprednih teleskopov, kot je CSST. Z boljšim razumevanjem teh kompleksnih sistemov lahko znanstveniki pridobijo vpogled v nastanek in razvoj zvezd, planetov in potencialno življenja samega.

