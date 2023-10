Kitajska jelka ima najvišjo stopnjo ponora ogljika v srednjem veku, ugotavlja študija

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci iz južnokitajskega botaničnega vrta, je pokazala, da ima kitajska jelka, znana tudi kot Cunninghamia lanceolata, najvišjo stopnjo ponora ogljika v svoji srednji dobi. To odkritje je pomembno, saj se kitajska jelka pogosto uporablja v programih pogozdovanja na južnem Kitajskem in razumevanje njene zmogljivosti sekvestracije ogljika lahko pomaga pri prizadevanjih za ublažitev podnebnih sprememb.

Študija se je osredotočila na gozdno kmetijo v provinci Guangdong, zbiranje podatkov o shranjevanju in sekvestraciji ogljika kitajske jelke v različnih starostih. Raziskovalci so analizirali zaloge ogljika v različnih komponentah, kot so drevesa, podrast, vegetacija, stelja, prst in celoten ekosistem.

Rezultati so pokazali, da se je zaloga ogljika znatno povečala s starostjo gozda, pri čemer se je skupna zaloga ogljika v ekosistemu skoraj potrojila s 129.11 megagramov na hektar pri petih letih starosti na 348.43 megagramov pri 60 letih. Stopnja sekvestracije ogljika pri kitajski jelki je pokazala splošno povečanje v prvih dveh starostnih intervalih, dosegla vrh v razponu 15-20 let in nato upadla v naslednjih starostnih intervalih.

Študija je pokazala, da je stopnja sekvestracije ogljika kitajske jelke odvisna od njene starosti, pri čemer so najvišje stopnje v njeni srednji starosti od 15 do 20 let. Vodilni raziskovalec Liu Juxiu meni, da so te ugotovitve lahko dragocene za nacionalne ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in programe pogozdovanja.

Študija, objavljena v reviji Science of The Total Environment, osvetljuje potencial sekvestracije ogljika kitajske jelke in poudarja njeno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb. Zagotavlja uporabne vpoglede za oblikovalce politik in organizacije, ki sodelujejo pri prizadevanjih za pogozdovanje, pri čemer poudarja pomen upoštevanja starosti dreves pri povečanju koristi sekvestracije ogljika.

Viri:

– China Science Daily

– Znanost o celotnem okolju