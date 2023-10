Študija ugotavlja, da kitajski »veliki zeleni zid« ustvarja znatne ponore ogljika

Kitajski program pogozdovanja treh severov (TNAP), znan tudi kot »veliki zeleni zid«, je bil uspešen v boju proti dezertifikaciji in izboljšanju okolja. Nedavna študija, objavljena v Ecological Processes, ki so jo izvedli kitajski znanstveniki z Inštituta za uporabno ekologijo Kitajske akademije znanosti, razkriva, da je TNAP ustvaril tudi znaten ponor ogljika.

TNAP, ki se je začel leta 1978, je največji projekt ekološke obnove na svetu in obsega sušna in polsušna območja severovzhodne, severne osrednje in severozahodne Kitajske. Z uporabo slik daljinskega zaznavanja ter terenskih opazovanj in podatkov nacionalne inventure gozdov so raziskovalci ocenili povečanje zalog ogljika v biomasi, tleh in "ekološki učinek ogljika", ki se nanaša na sekvestracijo ogljika, ki je posledica zmanjšane izgube tal zaradi pogozdovanja. .

Študija je pokazala, da se je skupna gozdnata površina na območjih projekta TNAP povečala s približno 221,000 kvadratnih kilometrov leta 1978 na približno 379,000 kvadratnih kilometrov leta 2017. V zadnjih štirih desetletjih je TNAP prispeval k ponoru 47.06 milijona ton ogljika na leto. Poleg tega se je ponor ogljika v nadzemni in podzemni biomasi povečal z 0.843 milijarde ton leta 1978 na 2.08 milijarde ton leta 2017.

Raziskovalci poudarjajo pomen "ekološkega učinka ogljika", ki je predstavljal približno 16 % celotnega povečanja ponora ogljika. To nakazuje, da imajo ekološki učinki ključno vlogo pri določanju porazdelitve zalog ogljika v zaščitenih gozdovih. Študija poudarja, da pri ocenjevanju ponorov ogljika in razvoju modelov, povezanih z ogljikom, ne smemo spregledati koristi sekvestracije ogljika zaradi ekoloških učinkov pogozdovanja.

Ta raziskava zagotavlja merilo za ocenjevanje vrednosti nacionalnih projektov ekološke obnove v smislu zmogljivosti ponora ogljika in ocene delovanja ekosistema. Prikazuje pomemben vpliv kitajskega »velikega zelenega zidu« ne le na izboljšanje okolja, ampak tudi na zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida.

Vir: Kitajska akademija znanosti, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8