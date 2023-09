Kitajska razpisuje natečaj za poimenovanje vesoljskega plovila Luna

Kitajska poziva javnost, naj predlaga imeni za dve vesoljski plovili, ki bosta igrali ključno vlogo pri državnem načrtu za pošiljanje astronavtov na Luno pred letom 2030. Kitajska vesoljska agencija s posadko (CMSA) je sprožila natečaj in ljudi pozvala, naj predložijo imena za pristajalnik s posadko na luni in vesoljsko plovilo nove generacije za posadko.

CMSA je določil, da morajo izbrana imena odražati temeljne vrednote in elemente, povezane s človeškimi poleti v vesolje, ter poudarjati kitajsko strokovno znanje in izkušnje na področju inteligentne proizvodnje. Natečaj bo potekal do 30. septembra, agencija pa bo po preliminarnem izboru izbrala 10 imen. Za imena v ožjem izboru bo potekalo spletno glasovanje, končni izbor pa bo opravila ocenjevalna ekipa, sestavljena iz strokovnjakov za vesoljsko in literarno področje.

Kitajska je že izvedla preizkušanje vesoljskega plovila nove generacije za posadko, ki naj bi leta 2027 opravilo celoten testni polet z uporabo rakete Long March 10. Manj informacij je na voljo o lunarnem pristajalniku, vendar poročila kažejo, da bo tehtal približno 57,320 funtov in bo sestavljen iz pristajalnega modula in pogonskega modula. Ta pristajalnik je zasnovan za prevoz dveh astronavtov na lunino površino in nazaj v lunino orbito.

Misija bo zahtevala dve izstrelitvi rakete Long March 10. Podrobne animacije, ki jih je izdal CMSA, vizualizirajo pristajalno napravo, vesoljsko plovilo in načrtovano napredovanje misije.

Ta pobuda javnosti omogoča sodelovanje pri ambicioznem nacionalnem cilju raziskovanja lune. Njegov cilj je pritegniti in navdihniti prebivalce Kitajske ter spodbujati občutek nacionalnega ponosa in lastništva vesoljskega programa. Tekmovanje odraža zavezanost Kitajske k napredovanju svoje prisotnosti v raziskovanju vesolja in upa, da bo z izbranimi imeni zajela bistvo svojih dosežkov.

Viri:

– Kitajska vesoljska agencija s posadko (CMSA)