Kitajska je objavila svoje načrte za razširitev svoje vesoljske postaje, znane kot Tiangong ali Celestial Palace, na šest modulov s treh. Namen razširitve je zagotoviti astronavtom iz drugih držav alternativno platformo za misije blizu Zemlje, saj se življenjska doba Mednarodne vesoljske postaje (ISS), ki jo vodi NASA, bliža koncu.

Kitajska akademija za vesoljsko tehnologijo (CAST), enota glavnega kitajskega vesoljskega izvajalca, je razkrila, da bo operativna življenjska doba kitajske vesoljske postaje več kot 15 let, s čimer bo presegla prej napovedano 10-letno življenjsko dobo. Tiangong je v celoti operativen od konca leta 2022 in sprejme do tri astronavte na orbitalni višini 450 kilometrov (280 milj).

S širitvijo bo masa Tiangonga dosegla 180 metričnih ton, kar je še vedno le 40 % mase ISS, ki lahko sprejme posadko sedmih astronavtov. Ker pa naj bi bila ISS razgrajena po letu 2030, bo kitajska vesoljska postaja ponudila alternativo za prihodnje vesoljske misije. Kitajska želi do takrat postati velika vesoljska sila.

Lani so kitajski državni mediji objavili, da je več držav izrazilo zanimanje za pošiljanje svojih astronavtov na kitajsko postajo. Vendar je Evropska vesoljska agencija (ESA) nedavno izjavila, da nima proračunske ali politične odobritve za sodelovanje v Tiangongu, s čimer je odložila dolgoletni načrt za obisk evropskih astronavtov.

Če povzamemo, Kitajska širi svojo vesoljsko postajo, da sprejme več modulov in tako zagotavlja alternativo starajoči se ISS. Življenjska doba Tiangonga bo več kot 15 let, kar bo preseglo prejšnja pričakovanja. Medtem ko je masa postaje še vedno le delček mase ISS, si Kitajska prizadeva postati velika vesoljska sila do trenutka, ko bo ISS razgrajena. Vendar so se kitajske težnje po mednarodnem vesoljskem sodelovanju spodletele, saj je ESA odložila svoje načrte za pošiljanje evropskih astronavtov v Tiangong.

Opredelitve:

– Tiangong: Kitajska vesoljska postaja, znana tudi kot Nebeška palača.

– ISS: Mednarodna vesoljska postaja.

Viri:

– Kitajska akademija vesoljske tehnologije (CAST)

– Evropska vesoljska agencija (ESA)