Znanstveniki na Kitajskem gradijo največji detektor »delcev duhov« na svetu

Znanstveniki na Kitajskem delajo na konstrukciji tropskega globokomorskega nevtrinskega teleskopa, znanega tudi kot TRIDENT ali "Ocean Bell". Ta ogromen detektor bo nameščen 11,500 čevljev pod površjem zahodnega Tihega oceana. Njegov namen je slediti gibanju delcev duhov, imenovanih nevtrini, ko postanejo vidni v globinah oceana.

Nevtrini so subatomski delci, ki gredo skozi vsak kvadratni centimeter našega telesa s hitrostjo 100 milijard na sekundo. Vendar pa zaradi pomanjkanja električnega naboja in skoraj ničelne mase medsebojno delujejo zelo minimalno z drugo snovjo. Z upočasnitvijo teh izmuzljivih delcev lahko fiziki preučujejo njihov izvor, kot so prastare zvezdne eksplozije in galaktični trki.

TRIDENT bo zaznaval nevtrine z uporabo Zemlje kot ščita. Ker se nahaja blizu ekvatorja, bo imel prednost sprejemanja nevtrinov iz vseh smeri z rotacijo Zemlje, kar bo zagotovilo opazovanje celotnega neba brez slepih peg. Nevtrinov je v vesolju veliko, takoj za fotoni, in nastajajo v različnih pojavih, kot so jedrski požar, eksplozije supernove in kozmični žarki.

Kljub temu, da so nevtrini tako razširjeni, jih je neverjetno težko zaznati, ker le redko komunicirajo s snovjo. Poskusi z odkrivanjem nevtrinov so se osredotočali predvsem na tiste, ki nam jih pošilja sonce, vendar redkejši nevtrini, ki jih proizvajajo kozmični žarki, ki zadenejo Zemljino atmosfero, ostajajo skrivnostni. Nevtrini prehajajo skozi večino snovi, vključno s celotnim planetom, vendar lahko občasno sodelujejo z molekulami vode. TRIDENT-ovi detektorji, sestavljeni iz več kot 24,000 optičnih senzorjev, razporejenih po 1,211 strunah, zasidranih na morsko dno, bodo sedeli pod veliko količino vode, da bi povečali možnosti interakcij nevtrinov.

TRIDENT-ov detektor bo obsegal premer 2.5 milje in pokrival območje 1.7 kubičnih milj, zaradi česar bo znatno večji in občutljivejši od trenutno največjega detektorja nevtrinov IceCube, ki se nahaja na Antarktiki. Znanstveniki načrtujejo začetek pilotnega projekta leta 2026, s popolnim detektorjem, ki bo začel delovati leta 2030. Cilj TRIDENT-a je premakniti meje zmogljivosti nevtrinskega teleskopa in razširiti naše razumevanje astrofizičnih virov nevtrinov.

