Kemiki uspešno sintetizirali edinstven C16 ogljikov alotrop

Skupina kemikov z univerze Oxford in IBM Research Europe-Zürich je dosegla pomemben preboj pri sintezi novega ogljikovega alotropa. Njihova študija, objavljena v prestižni reviji Nature, prikazuje uspešno ustvarjanje dvojno antiaromatičnega alotropa ogljika C16.

Ta dosežek temelji na prejšnjem delu druge skupine kemikov, ki je leta 18 sintetizirala drugačen alotrop ogljika, C2019. Uspešno ustvarjanje C18, krožne oblike ogljika z izmenjujočimi se trojnimi in enojnimi vezmi, je zagotovilo osnovo za možnost sintetiziranja C16 ogljikov alotrop. Kljub temu so bili prejšnji poskusi ovirani zaradi inherentne nestabilnosti procesa.

V svoji revolucionarni raziskavi so kemiki obravnavali izzive stabilnosti, ki jih predstavljajo predhodniki, ki so zaradi svojih antiaromatičnih lastnosti sami po sebi imeli višje energije. To oviro so premagali z uporabo več maskirnih sredstev za povečanje stabilnosti.

Postopek sinteze je vključeval uporabo makrocikla z dvema substituentoma broma in štirimi substituenti ogljikovega monoksida. Raziskovalci so to spojino nanesli na substrat natrijevega klorida in uporabili tunelski mikroskop za uporabo pikoamperov naboja na določenih mestih na molekuli. Ta proces je povečal napetost na bromu na 1.3 V in na ogljikovem monoksidu na 3 V, kar je spodbudilo nastanek vezi med ogljikovimi atomi. Nastala struktura je bil poliinsko strukturiran obroč, ki ga držijo skupaj izmenične trojne in enojne vezi.

Preverjanje ustvarjenega alotropa je bilo izvedeno z uporabo mikroskopa na atomsko silo, da bi pregledali strukturo obroča. Poleg tega so raziskovalci uporabili mikroskop s Kelvinovo sondo in skenirni tunelski mikroskop za preučevanje porazdelitve elektronov v molekularnih orbitalah. Te preiskave so potrdile pričakovano dvojno antiaromatsko naravo molekule.

Uspešna sinteza tega edinstvenega ogljikovega alotropa C16 odpira nove poti za raziskave novih kemijskih teorij in potencialnega razvoja materialov, ki uporabljajo eksotične ogljikove alotrope. Predstavlja pomemben korak naprej v našem razumevanju in manipulaciji ogljikovih struktur.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Kaj je alotrop?

Alotrop se nanaša na različne oblike ali molekularne ureditve istega elementa. Alotropi lahko kažejo različne fizikalne in kemijske lastnosti.

Zakaj je sintetizirani ogljikov alotrop C16 poseben?

Sintetizirani ogljikov alotrop C16 je opazen, ker je dvojno antiaromatičen. Ta lastnost ga ločuje od drugih ogljikovih alotropov in ima posledice za raziskovanje novih eksperimentalnih teorij in razvoj novih materialov.

Kako je bilo v procesu sinteze premagano vprašanje stabilnosti?

Da bi premagali nestabilnost predhodnikov, je raziskovalna skupina uporabila več maskirnih sredstev za povečanje stabilnosti. To je omogočilo uspešno sintezo ogljikovega alotropa C16.

Kakšne so možne aplikacije te raziskave?

Uspešna sinteza ogljikovega alotropa C16 odpira vrata za nadaljnje raziskave novih kemijskih teorij in potencialnega razvoja materialov, ki uporabljajo eksotične ogljikove strukture. Razširja naše razumevanje ogljikovih alotropov in njihovih lastnosti.

(Vir: phys.org)