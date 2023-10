Asteroid 2023 UV6: Ni grožnja, ampak priložnost za odkritje

By

Asteroid z imenom Asteroid 2023 UV6, ki ga je odkril Nasin urad za usklajevanje obrambe, naj bi danes, 27. oktobra, blizu Zemlje priletel. Ta vesoljska skala, ki pripada skupini asteroidov blizu Zemlje Apollo, se bo našemu planetu približala na daljavo. 3.9 milijona kilometrov, medtem ko potuje s hitrostjo 26,329 kilometrov na uro. Čeprav je bil na začetku zanimiv, zaradi svoje relativno majhne velikosti ne predstavlja nevarnosti za Zemljo in ni bil razvrščen kot potencialno nevaren asteroid.

Asteroid 59 UV2023 je z merami, primerljivimi s hišo, v širino meri približno 6 čevljev, neverjetno podoben asteroidu Čeljabinsk, ki je leta 2013 v Rusiji povzročil veliko škodo. Zanimivo je, da to ni prvič, da asteroid se je približal Zemlji. Njegov prvi zabeleženi približek se je zgodil 14. marca 2010, ko je preletel planet na razdalji 24 milijonov kilometrov. Zanimivo je, da bo ta nebesni objekt prihodnje leto 18. aprila doživel še eno bližnje srečanje, ki se mu bo približalo z razdalje 40 milijonov kilometrov.

Lov na asteroide je postal vse bolj prefinjen podvig, znanstveniki pa raziskujejo nove tehnike za odkrivanje in sledenje tem kozmičnim potepuhom. Eden takšnih inovativnih pristopov vključuje uporabo algoritmov. V študiji, ki jo je objavila Univerza v Washingtonu, so raziskovalci razvili algoritem HelioLinc3D, ki je med testnimi opazovanji na Havajih uspešno zaznal potencialno nevaren asteroid. Za asteroid z imenom 2022 SF289, ki meri skoraj 600 čevljev v širino, je bilo ugotovljeno, da ne predstavlja neposredne grožnje.

Po uspehu bo algoritem HelioLinc3D implementiran na observatoriju Vera C. Rubin v Čilu, kjer bo uporabljal nabor podatkov ustanove za iskanje in spremljanje asteroidov. Ta observatorij, prej znan kot Large Synoptic Survey Telescope, naj bi v celoti začel delovati leta 2025, želi osvetliti skrivnosti temne snovi in ​​delovanje naše Galaksije Rimske ceste. Pričakuje se, da bo uporaba algoritmov, kot je HelioLinc3D, izboljšala odkrivanje potencialno nevarnih asteroidov, kar bo pomagalo človeštvu pri prizadevanjih za zaščito našega planeta.

FAQ

1. Ali asteroid 2023 UV6 ogroža Zemljo?

Asteroid 2023 UV6 ne predstavlja nikakršne potencialne nevarnosti za naš planet zaradi svoje relativno majhne velikosti in ni bil razvrščen kot potencialno nevaren asteroid.

2. Kako velik je asteroid 2023 UV6?

Asteroid 2023 UV6 ima širino približno 59 čevljev, kar je podobno velikosti kot asteroid Čeljabinsk, ki je leta 2013 povzročil škodo v Rusiji.

3. Kako pogosto se asteroid 2023 UV6 približa Zemlji?

Asteroid 2023 UV6 se je prvič približal 14. marca 2010 in obletel planet na razdalji 24 milijonov kilometrov. Po današnjem prehodu se bo naslednji približek zgodil 18. aprila prihodnje leto na razdalji 40 milijonov kilometrov.

4. Kaj je observatorij Vera C. Rubin?

Observatorij Vera C. Rubin, prej znan kot Large Synoptic Survey Telescope, je raziskovalni teleskop v Čilu. Njegov namen je preučevati temno snov in odkriti skrivnosti Galaksije Rimske ceste. Observatorij bo uporabljal algoritme, kot je HelioLinc3D, da bi izboljšal tudi odkrivanje potencialno nevarnih asteroidov.