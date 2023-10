Zakaj je iskanje vode na Lunini površini ključnega pomena za vesoljske agencije, kot sta JAXA in ISRO?

By

Nov naslov članka: Raziskovanje pomena odkritja vode na Luninem površju

Namen sodelovanja med JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) in ISRO (Indian Space Research Organisation) v misiji LUPEX, znani tudi kot Chandrayaan-4, je poglobiti se v skrivnosti območja luninega južnega pola. S pristankom in roverjem, ki jima je na voljo, te agencije upajo, da bodo naredile prelomna odkritja o Lunini površini.

Eden glavnih ciljev misije Chandrayaan-4 je krmariti z robustnim roverjem po lunini površini in uspešno prestati ledene lunine noči. Vendar pa je najpomembnejši cilj misije iskanje vode. Odkritje vodnih molekul ali ledu na lunini površini ima lahko daljnosežne posledice za prihodnje raziskovanje vesolja.

Prisotnost vode na Luni je pomembna iz več razlogov. Lahko bi potencialno služil kot trajnostni vir za vzdrževanje človeških misij, vesoljskih habitatov in proizvodnje goriva. Vodo je mogoče razgraditi na vodik in kisik, ki ju lahko nato uporabimo kot pogonsko gorivo za vesoljska plovila. Ta lokalni vir bi zmanjšal stroške in odvisnost od Zemlje za osnovne zaloge.

Poleg tega bo razumevanje porazdelitve in značilnosti lunine vode zagotovilo dragocen vpogled v nastanek in razvoj Lune. Lahko bi osvetlil izvor vode v našem sončnem sistemu in njeno razširjenost v drugih nebesnih telesih.

