Usoda Chandrayaan-3: Izzivi, s katerimi se sooča Vikram Lander na Luni

Misija Indijske organizacije za vesoljske raziskave (Isro) Chandrayaan-3 se je končala, vesoljsko plovilo pa je bilo postavljeno v stanje mirovanja na Luni. Pristajalnik Vikram je bil skupaj z roverjem Pragyan izklopljen in bo ostal na lunini površini za nedoločen čas. Vendar se vesoljsko plovilo tudi v tem stanju mirovanja še vedno sooča s številnimi grožnjami.

Eden od glavnih izzivov, s katerimi se soočata Vikram in Pragyan, je nenehno bombardiranje mikrometeoroidov na lunini površini. Ti drobni delci lahko poškodujejo vesoljsko plovilo, če trčijo vanj. Čeprav na Luni ni atmosfere, ki bi povzročala korozijo, nizke temperature lunine noči in sončno sevanje prav tako predstavljata možna tveganja.

Dr. P. Sreekumar, profesor in direktor Centra za naravoslovje Manipal, pojasnjuje, da bi lahko problem predstavljal tudi lunarni prah. Za razliko od prahu na Zemlji se lahko lunarni prah oprime materialov zaradi odsotnosti zraka na luni. To kopičenje prahu bi lahko vplivalo na delovanje vesoljskega plovila.

Kljub tem izzivom so znanstveniki Isro zadovoljni z dosežki misije. Misija Chandrayaan-3 je uspešno raziskala Lunin južni tečaj, območje, za katerega se verjame, da vsebuje vodni led. Rover Pragyan je izvedel kemično analizo lunine površine, s čimer je potrdil prisotnost žvepla in zaznal druge elemente. Rover je zaznal tudi potresno aktivnost, kar je zagotovilo dragocen vpogled v lunino sestavo in geološko aktivnost.

Po drugi strani pa je pristajalna naprava Vikram uspešno izvedla poskus skoka in pokazala svoj potencial za vrnitev vzorcev z lune v prihodnjih misijah. Podatki, ki jih je zbrala misija, niso samo razširili našega razumevanja lune, ampak so tudi utrli pot za prihodnje lunarne in medplanetarne misije.

Medtem ko je usoda Vikrama in Pragyana na Luni še vedno negotova, je njun prispevek k raziskovanju Lune nesporen. Ko bo njihova misija končana, bosta za vedno ostala na luninem površju in služila kot dokaz indijskih prizadevanj za raziskovanje vesolja.

