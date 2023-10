Novo odkritje: razkrivamo skrivnosti pristankov na Luni

Ko se je pristajalna naprava Vikram Chandrayaan-3 23. avgusta dotaknila Lunine površine, se je zgodil izjemen dogodek. Ko se je spustil in stopil v stik z lunino zemljo, je bila v vesolje izvržena znatna količina luninega materiala, kar je povzročilo osupljiv pojav, znan kot "izmetni halo".

Znanstveniki iz Indijske organizacije za vesoljske raziskave (ISRO) so ocenili, da je bilo približno 2.06 ton luninega epi-regolita, ki se nanaša na zgornjo površino lunine prsti ali regolita, izgnanih iz mesta pristanka na površino 108.4 m². To osupljivo odkritje, dokumentirano v Journal of the Indian Society of Remote Sensing, ponuja dragocen vpogled v obnašanje lunarnih materialov med pristanki in utira pot nadaljnjim raziskavam lunarne geologije.

Da bi raziskali ta pojav, so se znanstveniki obrnili na kamero visoke ločljivosti Orbiter (OHRC) na krovu orbiterja Chandrayaan-2. S primerjavo podrobnih pankromatskih posnetkov, ujetih pred in po Vikramovem pristanku, so lahko opisali očarljiv "izmetni halo". Ta neenakomerna svetla lisa je obkrožala pristajalno napravo in razkrivala fascinantno dinamiko pristankov na Luni.

Ugotovitve osvetljujejo sile in mehanizme, ki se igrajo med postopkom pristajanja, s čimer znanstvenikom omogočajo globlje razumevanje vpliva luninih pristajalnikov na lunino površino. Poleg tega so znanstveniki ocenili količino izvrženega luninega epiregolita z uporabo empiričnih odnosov, s čimer so dopolnili naše znanje o količinah in obnašanju luninih materialov v takih dogodkih.

To novo odkritje pomeni pomemben mejnik v raziskovanju lune, saj ponuja nov pogled na interakcijo med vesoljskim plovilom in lunino površino. Odpira vznemirljive poti za prihodnje študije, pospešuje naše razumevanje geologije Lune in utira pot za naprednejše lunarne misije.

Kaj je 'ejecta halo'?

'Ejecta halo' se nanaša na nenormalno svetlo območje, ki nastane okoli lunarnega pristanišča ob trku z lunino površino, ki ga povzroči izmet luninega materiala.

Kaj je lunin epi-regolit?

Lunin epi-regolit se nanaša na zgornjo plast prsti ali regolit, ki se nahaja na površini Lune.

Kako so preučevali 'izmetni halo'?

Znanstveniki so uporabili kamero visoke ločljivosti Orbiter (OHRC) na krovu orbiterja Chandrayaan-2, da so posneli slike visoke ločljivosti pred in po pristanku, kar je omogočilo podrobno analizo 'izmetnega haloja'.

Kakšen vpliv ima to odkritje na raziskovanje Lune?

To odkritje zagotavlja dragocene vpoglede v obnašanje lunarnih materialov med pristanki in izboljšuje naše razumevanje vpletenih sil in dinamike. Odpira nove poti za raziskave in napredek v lunarni geologiji in načrtovanju misij.