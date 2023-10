Nova študija razkriva zanimive ugotovitve o pristanku Chandrayaan-3 na Luni

By

Nedavna študija, ki so jo izvedli znanstveniki iz Indijske organizacije za vesoljske raziskave (ISRO), je razkrila zanimive podrobnosti o zgodovinskem pristanku pristajalnega modula Chandrayaan-3, Vikram, na Luni. Študija z naslovom »Karakterizacija Ejecta Halo na Lunarni površini okoli pristanišča Chandrayaan-3 Vikram z uporabo posnetkov OHRC« je bila objavljena v Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Glede na študijo je Vikram, ko se je 23. avgusta 2023 dotaknil lunine površine, ustvaril izjemen pojav, znan kot "izmetni halo". Ta izmetni halo je nastal, ko je pristajalni modul med spuščanjem in pristankom dvignil lunarni prah in okoli sebe ustvaril svetlo liso.

Z uporabo pankromatskih posnetkov visoke ločljivosti iz kamere visoke ločljivosti (OHRC) orbiterja Chandrayaan-2 so znanstveniki primerjali slike, posnete pred in po pristanku. Izmetni halo so označili kot nepravilno svetlo liso, ki obdaja pristajalno napravo.

Študija ocenjuje, da je bilo približno 2.06 ton luninega epiregolita (površinski material) izvrženo in premaknjeno na površino 108.4 m² okoli mesta pristanka. Ta pomemben premik luninega materiala zagotavlja dragocen vpogled v geološke procese in sestavo lunine površine.

Uspešen mehak pristanek Chandrayaan-3 na luninem površju je pomenil zgodovinski dosežek za Indijo, s čimer je postala četrta država, ki je vesoljsko plovilo pristala na Luni, in prva, ki se je dotaknila polarnega območja. Od pristanka sta pristajalna naprava Vikram in rover Pragyan opravila različne meritve na kraju samem, s čimer sta potrdila prisotnost žvepla v regiji in zaznala manjše elemente.

Kljub preklopu v način mirovanja po enem lunarnem dnevu so bila prizadevanja, da bi pristajalnik in rover prebudili, doslej neuspešna. Vendar podatki in ugotovitve, zbrani med obdobjem njihovega delovanja, še naprej zagotavljajo dragocene vpoglede v našo najbližjo nebesno sosedo.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je ejecta halo?

O: Izmetni halo je pojav, ki se pojavi med pristankom na Luni, ko se dvigne lunarni prah in ustvari svetlo liso okoli mesta pristanka.

V: Koliko lunarnega materiala je bilo izvrženega med pristankom Chandrayaan-3?

O: Študija ocenjuje, da je bilo približno 2.06 ton materiala lunine površine izvrženo in premaknjeno na površino 108.4 m² okoli mesta pristanka.

V: Katere meritve sta opravila Vikram in Pragyan Rover?

O: Nekatere izvedene meritve vključujejo potrditev prisotnosti žvepla v regiji in zaznavanje prisotnosti manjših elementov na površini lune.

Viri:

– Journal of the Indian Society of Remote Sensing: [URL]

– ISRO: [URL]