Indijska organizacija za vesoljske raziskave čaka na sončni vzhod za komunikacijo s Chandrayaan-3

Indijska organizacija za vesoljske raziskave (Isro) nestrpno pričakuje sončni vzhod nad luninim južnim tečajem, saj jim bo omogočil vzpostavitev komunikacije s pristajalno enoto Vikram in roverjem Pragyan njihove misije Chandrayaan-3. Lunarni duo je bil zadnjih 15 dni v stanju mirovanja zaradi lunarne noči, a s prihodom sončne svetlobe na točko Shiv Shakti naj bi se njuni pogoji delovanja izboljšali.

Uradniki Isro so izjavili, da upajo, da bodo znova vzpostavili komunikacijo s pristajalno napravo in roverjem zdaj, ko je na mestu pristanka sončni vzhod. To je ključni trenutek za misijo, saj je toplota, ki jo zagotavlja sonce, potrebna za delovanje tako pristajalne naprave kot roverja.

Misija Chandrayaan-3 se je začela 14. julija 2023 in je že dosegla pomembne mejnike. S tem je Indija postala četrta država, ki je uspešno pristala na Luni, in prva, ki ji je to uspelo blizu luninega južnega pola. Glavni cilj misije je raziskati to znanstveno zanimivo regijo, za katero se domneva, da vsebuje znatne količine zamrznjene vode.

Pristajalna naprava Vikram in rover Pragyan izvajata različne poskuse od pristanka 23. avgusta. Izmerila sta gostoto elektronov v lunini ionosferi in odčitavala temperaturo lunine površine. Rover je posnel celo prvo sliko pristajalnika na lunini površini.

Vendar pa je lunarna noč ustavila delovanje, saj akumulatorji vozil, ki se napajajo s sončno energijo, niso bili dovolj močni, da bi njihovi sistemi delovali brez sončne svetlobe. Isro upa, da bo misija z začetkom sončnega vzhoda lahko nadaljevala svoje prelomno raziskovanje, če bo elektronika preživela mrzlo noč.

Če bo Isro uspešno ponovno vzpostavil komunikacijo z Vikramom in Pragyanom, bo to izjemen dosežek, ki bo pokazal njuno odpornost in tehnološko moč na področju raziskovanja vesolja. Sončni vzhod na točki Shiv Shakti lahko zaznamuje začetek novega poglavja v raziskovanju lune.

Viri:

Indija Danes