Lander Vikram in rover Pragyan čakata na sončni vzhod, da ponovno vzpostavita komunikacijo

Indijska organizacija za vesoljske raziskave (ISRO) je pripravljena narediti še en poskus vzpostavitve komunikacije s pristajalno napravo Vikram in roverjem Pragyan svoje misije Chandrayaan-3, ko sonce vzhaja nad južnim polom lune 21. septembra.

Od pristanka na luninem južnem polu 23. avgusta sta pristajalna naprava Vikram in rover Pragyan izvajala različne poskuse, vključno z merjenjem gostote elektronov v lunini ionosferi in odčitavanjem temperature lunine površine. Rover Pragyan je posnel celo prvo sliko pristajalne naprave Vikram na lunini površini.

Po približno dveh tednih nedejavnosti na lunini točki Shiv Shakti, ki je prenašal nizke temperature zmrzovanja do -200 stopinj Celzija, bo dvojec upajmo, da bo ponovno začel delovati s prihodom sončne svetlobe.

Baterije pristajalne naprave in roverja so bile postopoma prestavljene v stanje mirovanja od 2. septembra, pri čemer so bili sončni paneli usmerjeni tako, da so prejemali svetlobo ob zori. Sončni vzhod na pristajališču Chandrayaan-3 bo zagotovil potrebno toploto za delovanje pristajalne naprave in roverja. ISRO zdaj čaka, da se baterije napolnijo.

Ko se pristajalni modul in rover ponovno vklopita, bosta začela izvajati ukaze, ki so bili vneseni v njuna sistema. Rover bo nadaljeval z raziskovanjem lunine površine, medtem ko bo oprema na krovu pristajalne naprave še naprej zbirala podatke. Predsednik ISRO, S. Somanath, je izrazil upanje, da bo oprema spet zaživela 22. septembra.

Uspešna ponovna vzpostavitev komunikacije s pristajalnikom Vikram in roverjem Pragyan bi bila pomemben dosežek za Indijo, saj bi tako postala četrta država, za ZDA, Kitajsko in Rusijo, ki bi uspešno pristala na Luninem površju, in prva, ki bi pristala na lunin južni pol.

Viri:

– Indija danes

– Hindustan Times