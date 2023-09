Chandrayaan-3: Pričakovanja in možne ugotovitve Vikram Landerja in Pragyan Roverja

Medtem ko Indijska organizacija za vesoljske raziskave (ISRO) čaka na prebujenje pristanišča Vikram in roverja Pragyan Chandrayaan-3, se pričakujejo ključni zaključki, ko začnejo pregledovati zbrane podatke. Te ugotovitve lahko zagotovijo dragoceno znanje o luninih tleh, ki lahko koristi prihodnjim misijam na Luno, vključno s tistimi, ki vključujejo človeško raziskovanje.

Pristajalno enoto Vikram in rover Pragyan je ISRO prestavil v način mirovanja in predvideva se, da se bosta zbudila 22. septembra. Predsednik ISRO, S Somnath, je omenil, da je mogoče končne ocene obnašanja sistemov narediti šele, ko se prebudita. Čeprav je bila zbrana precejšnja količina podatkov, lahko analiza in interpretacija rezultatov traja več mesecev ali celo nekaj let.

Anil Bharadwaj, direktor Laboratorija za fizične raziskave (PRL), je izjavil, da je trenutno poudarek na preučevanju različnih parametrov, kot so površinske lastnosti, temperatura, elementarna sestava, seizmična aktivnost in stanje zgornje plasti tal. Opazovanja, ki jih opravijo instrumenti, lahko zagotovijo nove vpoglede v vrhnjo plast lunine zemlje. Poti gibanja roverja, vidne na slikah, ki so jih posneli instrumenti, kažejo na rahla tla z približno centimeter globokimi utori in nogami pristajalne naprave, ki se pogrezajo v površino. Ko bo misija napredovala globlje v lunarna tla, naj bi postala bolj kompaktna.

Chandrayaan-3, tretja lunarna misija ISRO, je bila izstreljena 14. julija iz vesoljskega centra Satish Dhawan v Sriharikoti. Namen misije je razviti in prikazati nove tehnologije, potrebne za medplanetarne misije. Domači modul Lander (LM), pogonski modul (PM) in Rover so opremljeni z naprednimi instrumenti za zbiranje podatkov o Lunini površini in okolju.

Na splošno lahko podatki, ki sta jih zbrala Vikram in Pragyan, prispevajo k znanstvenemu napredku in odprejo vrata za nadaljnje raziskovanje, ne le Lune, ampak tudi za prihodnje človeške vesoljske misije.

Viri:

– Times of India (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– Laboratorij za fizikalne raziskave – www.prl.res.in