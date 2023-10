Novi dokazi izpodbijajo tradicionalne vloge spolov lovcev in nabiralcev

Nedavna raziskava, ki jo je izvedla profesorica antropologije Sarah Lacy z Univerze v Delawareu, izpodbija dolgoletno prepričanje, da so bili moški v prazgodovini lovci, ženske pa nabiralke. Lacy in njena kolegica Cara Ocobock z Univerze Notre Dame sta pregledali arheološke dokaze in literaturo iz obdobja paleolitika in našli malo podpore za idejo, da so bile vloge dodeljene posebej vsakemu spolu. Odkrili so tudi, da so bile ženske fizično sposobne loviti in da obstajajo primeri enakosti obeh spolov v starodavnih orodjih, prehrani, umetnosti, pokopih in anatomiji.

Lacyjeva in Ocobockova raziskava je v neposrednem nasprotju s teorijo »Man the Hunter«, ki sta jo leta 1968 prvič popularizirala antropologa Richard B. Lee in Irven DeVore. Teorija nakazuje, da je imel lov ključno vlogo v človeški evoluciji in da so bili vsi lovci moški. Lacy pripisuje široko sprejetje te teorije pristranskosti glede spola in upa, da bodo njene ugotovitve postale privzeti pristop za prihodnje raziskave.

Raziskovalna skupina je raziskala tudi anatomske in fiziološke razlike med moškimi in ženskami, da bi ugotovila, ali ti dejavniki ženskam preprečujejo lov. Ugotovili so, da imajo moški prednost pri dejavnostih, ki zahtevajo hitrost in moč, ženske pa imajo prednost pri dejavnostih, ki zahtevajo vzdržljivost. Oba sklopa dejavnosti sta bila bistvena za lov v starih časih. Ekipa je poudarila tudi vlogo estrogena, ki je bolj izrazit pri ženskah, pri dodeljevanju te prednosti.

Ta nova raziskava izpodbija dolgoletna prepričanja o vlogah spolov v prazgodovinskih družbah in poudarja potrebo po nadaljnjem raziskovanju življenj zgodnjih ljudi, zlasti žensk. Lacy meni, da bi morala biti zamisel o fleksibilnosti in skupnem delu v majhnih skupnostih privzeta predpostavka pri proučevanju prazgodovinskih družb.

