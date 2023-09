Fiziki zožijo iskanje magnetnih monopolov z uporabo podatkov velikega hadronskega trkalnika

Fiziki že dolgo sumijo na obstoj magnetnih monopolov – delcev, ki imajo severni ali južni pol brez dvojnika. Medtem ko teh izmuzljivih monopolov še ni bilo mogoče najti, so novi podatki iz Velikega hadronskega trkalnika (LHC) raziskovalcem omogočili, da zožijo možni energijski prostor, kjer bi lahko magnetni monopoli prebivali.

Koncept magnetnih monopolov je prvotno predlagal fizik Paul Dirac. Predlagal je, da bi bila prisotnost magnetnih monopolov skladna s kvantno mehaniko in bi lahko pojasnila nekatere nepojasnjene značilnosti naboja. Po Diracovi teoriji je najmanjši možni magnetni naboj za en monopol 68.5-kratnik naboja na elektronu, pri čemer so večji monopoli večkratniki tega.

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je iskanje magnetnih monopolov dobilo zagon, saj je postalo ključni preizkus za teorije, katerih cilj je bil poenotiti splošno teorijo relativnosti in kvantno mehaniko. Medtem ko so se občasno pojavila poročila o odkritju magnetnih monopolov, so bila pogosto umaknjena ali pa so poročali napačno.

Sodelovanje ATLAS v CERN-u je z uporabo podatkov iz LHC identificiralo dva možna mehanizma, s katerimi bi visokoenergijski trki med protoni lahko ustvarili magnetne monopole z maso do 4 TeV. Oba mehanizma vključujeta sproščanje virtualnih fotonov s protoni. V enem scenariju navidezni foton sam ustvari magnetni monopol, v drugem pa dva fotona medsebojno vplivata, da ustvarita monopol. Vsak od teh scenarijev bi obnovil porušeno električno-magnetno dvojno simetrijo v Maxwellovih enačbah.

ATLAS išče dokaze o magnetnih monopolih z iskanjem usedlin naboja na njihovem detektorju. Ker bi monopol nosil naboj, ki je veliko večji od naboja elektrona, bi morale njegove usedline izstopati od usedlin drugih subatomskih delcev.

Čeprav ATLAS še ni našel neposrednih dokazov o magnetnih monopolih, jim je njihova analiza podatkov LHC iz let 2015–2018 omogočila, da so možne mase in stopnjo proizvodnje najmanjših monopolov zožili za faktor tri.

Čeprav se morda zdi kot neskončno iskanje, fizična skupnost verjame v pomen iskanja magnetnih monopolov. Ne samo, da bi njihovo odkritje potrdilo teorije, ki napovedujejo njihov obstoj, ampak bi množice teh monopolov lahko tudi razlikovale med konkurenčnimi teorijami.

Raziskovalni članek, ki razpravlja o teh ugotovitvah, je bil predložen Journal of High Energy Physics in je na voljo kot prednatis na ArXiv.org.

