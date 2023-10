Eksperiment NA64 odkriva preboj pri iskanju temne snovi

Eksperiment NA64 v CERN-u močno napreduje pri iskanju temne snovi, zlasti znotraj toplotnih modelov temne snovi, ki vključujejo delce pod GeV. V nedavni publikaciji v APS Physical Review Letters je eksperiment razkril prelomno odkritje: identifikacijo interakcije, ki jo posreduje izmuzljivi temni foton A0.

Temna snov, nevidna entiteta, ki predstavlja pomemben del mase vesolja, ostaja skrivnostna uganka na področju znanosti. Modeli toplotne temne snovi, zlasti tisti, ki vsebujejo delce pod GeV, so se izkazali kot prepričljivi kandidati v prizadevanju za razvozlanje te enigme.

V skladu s temi modeli sta bili temna in navadna snov nekoč v toplotnem ravnovesju in se medsebojno nevtralizirali z enakimi hitrostmi. Ko pa se je vesolje širilo in ohlajalo, je bilo to ravnovesje porušeno, za seboj pa je ostal ostanek gostote temne snovi. Za boljše razumevanje te situacije je potrebna nova oblika interakcije, ki povezuje temno snov in delce standardnega modela.

V središču te interakcije je temni foton A0, ki služi kot posrednik med temno snovjo χ in navadno snovjo. Interakcija je odvisna od kinetičnega mešalnega člana (ϵ/2)F0μνFμν, kjer Fμν in F0μν predstavljata tenzorja napetosti fotonskih in temnih fotonskih polj, ϵ pa predstavlja moč mešanja.

Temni foton A0, povezan s spontano prekinjeno merilno skupino UD(1), ima temno sklopitveno moč eD. Ta sklopitev je izražena kot Lint = -eDA0μJμD, pri čemer JD predstavlja tok temne snovi. Poleg tega mešalni člen povzroči interakcijo Lint = ϵeA0μJμem med A0 in elektromagnetnim tokom Jμem, kjer e predstavlja elektromagnetno sklopitev.

Razumevanje teh zapletenih povezav je ključnega pomena, saj tvorijo temelje za razkritje skrivnosti temne snovi in ​​njene interakcije s standardnim modelom fizike delcev.

Za krmarjenje po zapletenosti toplotnih skalarnih in fermionskih modelov temne snovi morajo raziskovalci natančno preučiti prostor parametrov. To vključuje raziskovanje predvidenega obstoja sub-GeV χ delcev, ki imajo lahko različne oblike: skalarni, Majoranovi ali psevdo-Diracovi delci, vsi povezani s temnim fotonom A0.

Določanje vrednosti parametrov, ki določajo presek anihilacije, gostoto reliktne temne snovi in ​​moč temne sklopitve αD, je bistvenega pomena pri tem raziskovanju. Ti parametri zagotavljajo vpogled v medsebojno delovanje med mešanjem ϵ temnega fotona in sklopitvijo αD, kar osvetljuje naravo temne snovi.

Eksperiment NA64 v CERN-u je v ospredju iskanja temne snovi pod GeV. Namen tega poskusa je s trki med elektroni s 100 GeV in aktivno tarčo odkriti skrivnosti temne snovi pod GeV. Eksperimentalna postavitev vključuje scintilatorske števce, magnetni spektrometer, kalorimetre in različne detektorje, namenjene identifikaciji in karakterizaciji delcev.

Magnetni spektrometer je ključna komponenta, ki omogoča natančno rekonstrukcijo impulza prihajajočega elektrona z impresivno 1-odstotno natančnostjo. V kombinaciji z detektorji, kot je Micromegas, in komorami s slamnatimi cevmi, eksperiment zagotavlja celovito razumevanje interakcij delcev.

Vendar pa iskanje temne snovi pod GeV prinaša izzive, zlasti pri obravnavanju signalov v ozadju, ki lahko zakrijejo želena odkritja. Ti viri v ozadju vključujejo izgube dimuonov, napačno označene razpade μ, π, K, uhajajoče nevtralne snovi in ​​prebijanje nevtralnih hadronov. Raziskovalci uporabljajo inovativne tehnike za ublažitev teh signalov v ozadju z uporabo izbirnih meril, podprtih s simulacijami in analizo podatkov, da prepoznajo in zavrnejo neželene signale.

Statistična analiza ima ključno vlogo pri iskanju razumevanja temne snovi. Z naprednimi tehnikami so raziskovalci določili zgornje meje moči mešanja ϵ, s čimer so prišli do dragocenih spoznanj. Rezultati eksperimenta NA64 so vzpostavili 90-odstotne meje izključitve ravni zaupanja za ϵ, kar razkriva zapleteno razmerje med ϵ in maso A0. Ti rezultati lahko preoblikujejo naše razumevanje temne snovi in ​​odprejo nove poti za raziskovanje.

Posledice ugotovitev eksperimenta NA64 segajo onkraj laboratorija in ponujajo omejitve za toplotne modele temne snovi. Ravnine parametrov za delce temne snovi z majhno maso (y; mχ) in (αD; mχ) zagotavljajo vpogled v izzive, s katerimi se soočajo nekateri scenariji temne snovi, in motivirajo nadaljnje raziskovanje.

Z vsakim prebojem smo bližje razkritju enigme temne snovi in ​​globljemu razumevanju vesolja.

vir:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Iskanje svetle temne snovi z NA64 v CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.